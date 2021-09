TENISKI KOMENTATOR ZA KURIR TELEVIZIJU: U finalu US opena očekujem Medvedeva, Novak obožava pritisak!

Srpski teniser Novak Đoković će u Njujorku pokušati da stigne do titule četvrtog US opena – i 21. Grend slem titule ukupno. Njegovi izazivači su mlade nade – Danil Medvedev, Stefanos Cicipas i Saša Zverev, koji slovi za glavnog kandidata.

O tome kako je prvi reket sveta igrao protiv Amerikanca Džensona Bruksbija, kao i šta možemo očekivati do kraja Grend slema u SAD i kakave prognoze ima za četvrtfinale, u Pulsu Srbije pričao je naš teniski komentator Vuk Brajović.

"Mečevi do kraja US opena za Novaka Đokovića, u četvrt finalu protiv Beretinija, u polufinalu protiv Zvereva i u finalu protiv Medvedeva biće veliki izazovi, svaki sam po sebi će biti malo finale do finala", objasnio je Brajović.

Kako ocenjuje Novakove rivale i samu Đokovićevu igru, poslušajte u razgovoru iz video priloga na početku teksta.

