ŠOKANTNO PRIZNANJE MEDVEDEVA POSLE FINALA! Rus otkrio da NIJE MOGAO DA HODA: Ne bi bilo dobro da je Novak to osetio!

Ruski teniser Danil Medvedev je otkrio da se suočavao za ozbiljnim problemima u završnici trećeg seta.

Ruski teniser je osvojio prvu Grend slem titulu u karijeri, pošto je u finalu US opena ubedljivo savladao Novaka Đokovića sa 3:0 u setovima.

Medvedev je nakon meča priznao da u finišu trećeg seta nije više mogao da hoda, pa se maksimalno trudio da sakrije to od Novaka.

"Grčevi su počeli kad sam vodio sa 5:3 u poslednjem setu. Mislim da zbog pritiska nisam uspeo da pri vođstvu od 5:2 rešim meč na svoj servis. Noge su mi otišle posle 5:3. Na 5:4, leva noga, skoro da nisam mogao da hodam. Ako zaista pogledate snimak, kada idem po peškir, leva noga mi zaostaje", otkrio je Medvedev.

Medvedev priznaje da se plašio da Novak to ne oseti.

"Trudio sam se da to ne pokazujem, nije dobro ako Novak to oseti. I onda na 40:15, imao sam dve meč lopte. Rekao sam sebi: 'Hajde, idi po as, probaj samo'. Pa ogromna dupla servis greška. Onda sam pogodio. I zaista sam srećan", rekao je Rus.

Kurir sport