JEDVA SU DOČEKALI DA SE OBRAČUNAJU SA NOVAKOM, BOLI IH ŠTO JE NESTALA NJIHOVA BARBIKA Bogdan Obradović oštar prema anglosaksoncima

Bivši selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Bogdan Obradović žestoko je govorio o odnosu anglosaksonske javnosti prema Novaku Đokoviću, najboljem teniseru sveta, a u svetlu priče o predstojećem Australijan openu.

Prema poslednjim informacijama, za učešće na Australijan openu, gde Đoković brani titulu, neophodna je vakcinacija, a za sada nije poznato da li je on to i uradio.

Takvo nametanje pravila, prema Obradovićevim rečima, je nekulturno.

„Dobijamo to od zapadnih medija i od te ‘gospode’ koju nazivam anglosaksoncima, to su narodi koje smo uvek pobeđivali u svim ratovima koji su nas napadali, a napadali su nas vekovima. Verovatno imaju te komplekse malih ljudi. Viktorija je ime njihove kraljice, koje je dato toj državi, pa su to anglosaksonci. Oni su uništili tamo Aboridžine i sad misle da su pametni“, rekao je Obradović u emisiji „Među nama“.

foto: Zorana Jevtić

Otkrio je i zbog čega Đoković ne dobija tretman koji zaslužuje.

„Nas gledaju kao nešto malo, a mi smo ogromni i veliki. Napravili smo od naše genetike i našeg čoveka najboljeg svih vremena i njih sad to boli zato što je nestala njihova glavna barbika Rodžer Federer. Da je tu Federer tu sve bi bilo drugačije, pa bi i kovid nestao u Australiji. To znam jer sam godinama u tenisu, jedini odnos koji je negativan protiv broja jedan ikada je Novak Đoković. Šta su to uradili prema Majkl Džordanu, Tajger Vudsu, prema mnogima su to uradili kojima su u nekim delovima karijere uradili nešto što njima ne odgovara, pa su napravili takvu atmosferu. Jedva su sačekali trenutak da se obračunavaju sa Novakom, da li se vakcinisao. Da li treba da pitamo nekog za zubni karton, pa da vidimo da li ima karijes na šestici…“

Objasnio je živom metaforom kako bi izgledalo da se održi turnir u Melburnu bez Srbina.

„Novak nema prezime Berg ili Hofman, da ima promenili bi zakon, nestao bi virus i ne bi više bilo korone u Australiji ikada. Ja to govorim. Sve je montirano od strane gospode Anglosaksonaca, Germana, koje opet kažem – svuda smo ih pobeđivali. Australijan open bez Novaka je kao koncert Erika Kleptona bez Erika Kleptona. To je kao golf bez Tajger Vudsa, kao finale NBA bez Majkla Džordana ili Lebrona Džejmsa – to nema smisla“, naveo je Obradović.

foto: Shutterstock, Profimedia

Pojasnio je i šta bi značilo ukoliko se Australijan open održi bez Novaka Đokovića.

„To je kao da kada Aleksa Šantić piše ‘Eminu’ mi mu navučemo najlon kesu preko glave. Zamislite taj trenutak. Ubijanje duše, smisla, ljudske rase. Zapad je napravio toliko zarad tog novca, pa Amerika boluje od bolesti koja se zove gojaznost, njih 85 odsto. To ludilo, glad za novcem i to su preneli na čitavu planetu. To su doneli i u obliku njihovih kafana koje se zovu Mekdonalds. Nema muzike, tamburaša, ne možeš da praviš svadbu. Sve isto miriše od pića do hrane, nema dušu. Nije ko naš ćevap, pljeskavica, čvarak, ajvar. Žao mi je što ne shvataju da smo mi mogli njih da popravimo, a oni nas ne mogu da pokvare. Mi smo plus, a oni minus. Koliko god da nas oduzimaju, taj plus će biti veći. Naš plus će da ostane ispod one kruške“, istakao je Obradović.

