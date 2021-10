FILIP NIJE POMOGAO NOVAKU: Medvedev rutinski savladao Krajinovića i nastavio pohod ka tituli! DIŠE ĐOKOVIĆU ZA VRATOM

Srpski teniser Filip Krajinović poražen je od Danila Medvedeva sa 2:0 (6:2, 7:6) u trećem kolu Mastersa u Indijan Velsu.

Rus je opravdao ulogu favorita i nastavio pohod ka tituli. Medvedev je sjajno otvorio meč, ekspresno stigao do 4:0 i rutinski odradio posao u prvom setu. Filip je u nastavku pružio sjajan otpor ruskom teniseru, stigao je do taj-brejka, ali to je bilo sve od Srbina. Medvedev je preuzeo inicijativu i dobio taj-brejk sa ubedljivih 7:1.

Danil Medvedev će u osmini finala igrati sa Bugarinom Grigorom Dimitrovim koji je eliminisao Amerikanca Rajli Opelku sa 2:0 u trećem kolu.

Rus diše za vratom Novaku Zbog pandemije koronavirusa, Indijan Vels se održava u terminu Mastersa u Šangaju, a s obzirom na to da nijedan od ova dva turnira nije igran 2020. godine, tek sada na red dolazi odbrana poena od pre dve sezone. I zato Novak brani tek 23 poena iz Indijan Velsa (ispao u trećem kolu od Kolšrajbera) i 280 iz Šangaja (ispao u četvrtfinalu od Cicipasa). Sa druge strane, Medvedev iz Šangaja brani titulu i 1.000, a iz Indijan Velsa 25 poena. Računanje bodovanja u tenisu mnogi ne mogu da shvate i bez pravila koja su doneta tokom pandemije virusa. Ali, pojednostavljeno - Đoković će u najgorem slučaju, odnosno ukoliko ruski teniser osvoji Indijan Vels, imati prednost od 890 poena.

Kurir sport