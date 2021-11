STEFANOS CICIPAS O KOLEGAMA: Najbolji teniseri sveta su veoma sebični

Najbolji grčki i treći svetski teniser Stefanos Cicipas u najavi svog učešća na mastersu u Parizu pričao je o svojim kolegama.

Cicipasa, pored Pariza očekuje i završni turnir u Torinu, a on očekuje svoj maksimum.

"Do kraja sezone ostala su mi još dva turnira i trudiću se da ostvarim svoj maksimum. Nastojim da postanem sebičan na terenu, da probudim ‘ubilački instinkt’ u igri", rekao je Cicipas.

Grk je objasnio da su svi vrhunski teniseri u tom "modu".

"Znate, morate da budete takvi. Najbolji teniseri sveta su veoma sebični, žele sve za sebe".

Cicipas je potom dodao da to apriori ne znači da su oni takvi i van terena.

"Ne mešam svoj privatni život sa onim što se događa na terenu. Kada postanete ‘meki’ i kada dozvolite emocijama da vas preplave, to nije dobro. Treba sve to blokiratu, fokusirati se na ono što se događa u datom trenutku. To je kvalitet koji su vrhunski igrači razvili, njih nije previše briga šta se dešava sa druge strane mreže", poručio je Cicipas.

Cicipas se nalazi u gornjem delu žreba, zajedno sa Novakom Đokovićem. Prvi rival biće pobednik meča Haris - De Minaur.

Kurir sport