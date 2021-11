MEDVEDEV NAPAO SRPSKOG NAVIJAČA! Rus OGORČEN: Treba mu ZABRANITI da dođe na teniski meč! To je SKANDAL!

Jedno pitanje uputio mu je i specijalni izveštač Kurira

Čestitam na još jednom neverovatnom meču. I hteo sam da vas pitam koliko ste razočarani reakcijama publike jer je očigledno to bilo jako bitno. Da li predlažete da se nešto uradi kako bi publika manje nervirala igrače u nekim ključnim trenucima?

"Da, stvarno nemam odgovor, jer ja to vidim na dva načina. Ili bi trebalo da bude na neki način kao što je u drugim sportovima poput tenisa gde je sve u koncentraciji, gde je zabranjeno pričati tokom poena i da budu tihi kao u snukeru" , rekao je Medvedev i nastavio:

U suštini, da, ono što se desilo na 4-2 za Novaka i 30-40, neposredno pre nego što sam pogodio servis, pa ne možete stvarno zaustaviti pokret, neko nešto vrisne. Neću da kažem da sam izgubio poen zbog publike, ali ti to odvlači pažnju. Dakle, da, naljutio sam se zbog ključnog, ključnog trenutka, 5-2 za njega dupli brejk, čak i ako uspem da dobijem brejk nazad, svi znamo da je protiv Novaka zaista teško vratiti se sa ovog rezultata.

foto: Profimedia

Naljutio sam se jer nije bilo lepo, i bilo je namerno. Neki od gledalaca, jednostavno su se ponašali kao fudbalski navijači i mogli ste to osetiti. Spremate se za servis, vikali su napred Novak, napred Daniil. Ali mogli ste da osetite kao da samo pokušavaju da te isprovociraju. To što je uradio srpski gledalac je neprihvatljivo. Sve što sam rekao o njemu mislim i dalje to i mogu još jednom da kažem nadam se da više nikada neće prisutvovati teniskom meču.", zaključio je Medvedev.

Vuk Brajović / Kurir sport