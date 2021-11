ZVER(EV)SKA VREMENA ZA NOVAKA: Šta nas očekuje u polufinalu turnira u Rimu

Retko kada je prvi igrač sveta i najveći kandidat za neformalno i formalno zvanje najvećeg svih vremena izgledao toliko drugačije na terenu – i ispred mikrofona – kao sinoć posle virtuozne pobede protiv alternacije na završnom Mastersu sezone u Torinu – Kamerona Norija. Nasmejan i duhovit u obraćanju publici na “hardu” Pala Alpitura, “Mali od Srbije” - kako je sebe inadžijski nazvao “Nole nacionale” nije štedeo reči kritike po više tema – nestanku kineskinje Peng Šuei iz javnosti posle optužbi o zlostavljanju od strane partijskog funkcionera Kine, odnosu ATP-ja i interesnih krugova prema ulozi i dobrobiti igrača u sistemu profesionalnog tenisa, ali i nejasnoći oko kovid-pravila za nastup igrača na prvom Grend Slemu sezone u Melburnu 2022. Naravno, velika je privilegija naših medija što smo u zaista jedinstvenoj prilici da čujemo i vidimo “skoro sve” što Novak misli i oseća – kao posledicu naše želje i mogućnosti da ga pitamo ono o čemu on namerava da priča - što često i nije slučaj sa kolegama iz međunarodnih glasila. Postavši svedoci iskonske sadržajnosti njegovog izraza i čvrstine njegovih stavova – često se desi da se u rezimeu doživljenog zaključi da postoji mnogo više “nečega” što najbolji igrač sveta i lider za veća prava igrača i igračica ima na umu i u srcu kada nam ih saopštava, a diplomatično odlaže ili nagoveštava samo u kratkim crtama. Osnivač hvaljene i kuđene igračke organizacije PTPA čiji principi se u važnim segmentima ne poklapaju sa onima koje izražavaju čelnici ATP i WTA – istovremeno je i čovek koji je svojim ogromnim uticajem isposlovao (ponovno) održavanje profesionalnih turnira visokog ranga ispred te dve spomenute organizacije u Srbiji - i to u najtežem periodu pandemije korone. Bivši višegodišnji član i predsednik ATP Saveta igrača je prvi u insistiranju da su PTPA i ATP/WTA komplementarni u svom delovanju – dok to oni “sa druge strane” redovno odbaciju kao mogućnost.

foto: Profimedia

A sada, kada je na vrhuncu svoje teniske moći i popularnosti među publikom koja napokon opet može da uživo prati njegove majstorije – što dokazuje fantastičnim pobedama na 3 od 4 Grend Slema sezone 2021., na Pariskom Mastersu i završnom u Torinu – nešto ga evidentno muči “iza scene”.

Čak ni najokoreliji “fenovi” njegovih ikoničnih suparnika starije i mlađe generacije su saglasni sa progonozom da je Novak najveći favorit za osvajanje istorijske 21. Grend Slem titule u Melburnu (i njemu rekordne 10. na njegovom omiljenom Slemu) – ali je evidentno da mnogi koji na razne načine mogu da utiču na “aktuelni trenutak” imaju namere da svojim delovanjem van terena dovedu u neizvesnost ili onemoguće “odigravanje istorije” na “srećnom Slemu”. Na njegovo izraženo čuđenje što i dalje nema jasnih informacija o uslovima pod kojim će igrači moći da nastupe u Melburnu narednog januara (sa sinoćnje konferencije za medije po centralnoevropskom vremenu) uskoro su stigle informacije koje nedvosmisleno ukazuju na to da je status vakcinisanosti preduslov za nastup u Melburn Parku. Zabrinuto lice proslavljenog direktora turnira Krejga Tajlija pri davanju komentara na te instrukcije svedoči o tome da je prostor za mogućnost kompromisnog rešenja izuzetno mali, i da je period intenzivnog “lobiranja” iza scene možda već pri samom kraju.

foto: Profimedia

Da se usled ovakvih okolnosti i delovanja jednom od najboljih sportista sveta svih vremena i teniseru koji je pred ostvarenjem karijernog i istorijskog uspeha onemogući da putuje, igra i takmiči se na sportskom borilištu kako bi ostvario san generacija pre I posle njega – to ne može biti u redu niti na čast bilo kome uključenom u ovaj proces, ma koji god bili razlozi i brige. Naravno, Novak nije jedini koji se po svojim stavovima nalazi “u procepu” formalnosti – ali je svakako simbol koji služi za veoma nepristojno “potkusirivanje” brojnih koji mu ni po čemu nisu “ni do kolena”. Dok god naš as kanališe svoje evidentno nezadovoljstvo kroz pobedničku energiju i sportski inat – eto, naredna 2 meča u Torinu i predstojeće u Insbruku i Madridu – to je dobro za njega i šalje moćnu poruku svetskoj (sportskoj) javnosti, ali je činjenica da će uskoro neke odluke morati da budu donesene – i u vezi sa tim – objavljene.

Nadajmo se da se u večerašnjem meču protiv Zvereva – sjajnog igrača čije su 3 pobede u dosadašnjih 10 mečeva protiv našeg asa bivale veoma značajne I bolne i dešavale se u važnim trenucima karijere njegovog velikog sportskog prijatelja – neprijatnost izazvana ovim anti-teniskim delovanjem raznih I svakakvih neće negativno odraziti na šampionski pohod Novaka Đokovića na 6. titulu poslednjeg turnira ATP sezone.

Kurir sport / Vuk Brajović