NIKOLA ĆAĆIĆ PRED NOVE IZAZOVE U DEJVIS KUPU: Biti deo ovakvog tima profesionalaca na čelu sa Novakom to nema cenu!

Od svojih snova nikada ne treba odustati. Upornost, rad i želja čine čuda, donose rezultate o kojima sanjamo, a dokaz toga je i najbolji teniser Srbije u dubl konkurenciji, 36. na ATP listi Nikola Ćaćić koji će u olimpijskom gradu Insbruku debitovati za Dejvis kup selekciju Srbije.

„Putevi ka vrhu su različiti, ali ono što im je zajedničko, isto, to je taj rad, vera u sebe. Tenis je moj život, moja profesija, gradio sam je i gradim strpljivo. Ništa ne dolazi preko noći i ako sebi zadaš zadatak, ako ne izvučeš maksimum maksimuma da ga rešiš onda neće ni stići do cilja. Imam zadatak, radim na njemu dugo i što je najvažnije konstantno napredujem i uživam u pozivu koji sam izabrao. Doživeću i debi u Dejvis kup selekciji Srbije što mi je oduvek bio najveći san, još od juniorskih dana. Oduvek sam se družio, trenirao, igrao sa našim teniserima koji su nas ponosno predstavljali u ovom takmičenju i koji su učinili da naša selekcija bude svetska sila. Moja sreća je sada kompletna, jer biti deo ovakvog tima profesionalaca na čelu sa Novakom to nema cenu. Daću sve od sebe da moj debi bude sa maksimalnim pobedničkim ishodom“ – ističe Ćaćić.

foto: TSS

Nikola Ćaćić najbolji rang zabeležio je 8. novembra 2021. kada je bio na 35. mestu ATP liste. U dosadašnjoj karijeri osvojio je tri titule u dublu na ATP turu, četiri u dublu na ATP čelendžer turu, kao i pet u singlu i 32 u dublu na ITF fjučers turnirima. Bio je deo reprezentacije Srbije koja je osvojila Svetski kup 2019. godine u Australiji.

„Najlepši trenutak moje dosadašnje karijere je bio upravo taj kada smo osvojili Svetski kup. Tek kada tako nešto doživiš, shvatis da i naš sport koji je individualni, u kome se borimo tokom cele godine za lični uspeh, najveću sreću i zadovljstvo, ponos, radost dolazi kada igraš za svoju zemlju, kada si deo tima, kada igramo timski za isti cilj, za svoj narod, to je kruna našeg rada“ – kaže Ćaćić.

Srbiju u Insbruku čekaju sigurna dva meča, grupna faza finalnog takmičenja Dejvis kupa 2021. u okviru koje će naša zemlja 26. novembra izaći na megdan Austriji, 26. novembra Nemačkoj.

„Poznajemo sve igrače protivničkih ekipa. Sa većinom smo igrali. Dobro smo trenirali poslednjih pet dana, spremni smo za mečeve i verujem u našu apsolutnu pobedu“ – zaključio je prvi dubl reket Srbije Nikola Ćaćić.

