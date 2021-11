OGLASIO SE DIREKTOR AUSTRALIJAN OPENA: Novak je osvojio devet titula, siguran sam da želi i desetu!

Tajli je u razgovoru za "SEN radio" poručio da se i dalje nada da će Novak Đoković učestvovati na prvom grend slemu sezone.

Tajli je pre nekoliko dana obelodanio da će uslov za učešće na turniru u Melburn parku biti da su teniseri vakcinisani, a sada veruje da Đoković ne želi da propusti ovaj događaj.

"On svoj medicinski status nije podelio ni sa kim. On veruje da je to duboko privatna stvar i da bi ljudi trebalo da imaju pravo izbora. Novak je osvojio devet titula na Australijan openu i siguran sam da želi i desetu. Ima 20 slemova kao Rafa Nadal, koji dolazi, i Rodžer Federer, tako da će neko od njih prestići ostale. Mislim da Novak neće želeti da prepusti taj rekord nekom drugom. Jedna stvar je sigurna, ako bude igrao ovde u januaru, to znači da je vakcinisan", rekao je Tajli.

foto: Profimedia

Novakova odluka o nastupu u Melburnu još uvek nije poznata.

Tajli je takođe napomenuo da se 85 odsto tenisera vakcinisalo i da on očekuje da taj broj bude između 95 i 100 odsto u januaru.

"Imamo veliku ulogu u tome jer smo vakcinaciju stavili kao zahtev da bi se igralo u Australiji", dodao je Tajli.

foto: Shutterstock

Australijan open se održava od 17. do 30. januara.

(Kurir sport)