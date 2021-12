BOCNI ME, TATA! Skandalozan napad na Đokovića iz Australije: Novaku dali SRAMOTAN NADIMAK! NEZABELEŽENO!

Gnusan udar na Srbina! Najbolji teniser sveta Novak Đoković ponovo se našao na meti australijskih medija.

Na portalu "The Australian" osvanuo je skandalozan tekst o srpskom asu.

Apsolutnog rekordera po broju osvojenih titula na Australijan openu novinar Vil Svanton nazvao je Novaxx Đoković (Novaxx - ne vakcina).

Australijance nervira što Novak još uvek nije saopštio da li će učestvovati na Australijan openu i što ne želi da otkrije svoj vakcinalni status.

Svanton smatra da Srbin blefira i da će sigurno zaigrati u Melburnu.

"Pretpostavljam da Novaxx Đoković blefira. Suviše on brine o tome da 21. slemom uznemiri Rodžera Federera i Rafaela Nadala da bi ostao daleko od velikih plavih terena na kojim obično slavi. Ali ne radi se samo o istoriji. Novaxx Đoković istinski voli sport. Voli bitku, borbu, stvarnu ili zamišljenu. Voli da se pokazuje kao svetski broj jedan. Voli Rod Lejver Arenu, to glupo časkanje sa Džimom Kurijerom u intervjuu na terenu. Nedostajalo bi mu to", navodi se u sramnom tekstu.

Australijanac je istakao da će se Novak sigurno vakcinisati, ako već nije.

"Moj osećaj? U poslednji čas će pomisliti, dajte mi je. To je Australijan open. Grend slem. Bocni me, tata. Idem", napisao je Svanton aludirajući na nedavnu izjavu Srđana Đokovića, koji je rekao da Novaka niko ne može da ucenjuje.

Australijanca posebno nervira što Novak ne želi da otkrije svoj status, kada je reč o vakcini.

"Niko ne traži da Novaxx Đoković otkrije svoje političke afinitete, religijska uverenja, finansijski status ili drugi medicinski status, mišljenje o tome šta će uraditi Usman Kavaja protiv Trejvisa Heda. NIko ne želi da zna da li je nekad slagao, ukrao kolačić iz tegle u kuhinji. On dobija to isto pitanje na koje nailazimo svi pri ulasku u kafić, knjižaru, na javni teniski teren, aerodrom. Imate zeleni štiklirani znak? Nije velika stvar za mene. Deo modernog sveta. Za Novaxxa Đokovića da preda Open i svoj pokušaj da uđe u istroju zbog tričave stvari... Ne vidim da će se to desiti. Čak i ne razumem to. Zašto su Novaxx Đoković i bilo ko ko ne želi vakcinu zabrinuti? Zbog krvnog ugruška? Jednog u milion. Smrti?"

Na kraju je savetovao Srbina da pročita šta piše na tetovaži koju Nik Kirjos ima na ruci.

"Sledećom prilikom kada ode na pivo sa kolegom Nikom Kirjosom, trebalo bi da pročita šta kaže tetovaža na njegovoj ruci. 'Vreme ističe'. Ako ostane van Rod Lejver arene i gleda kako Nadal podiže 21. pehar, možda žažali zbog toga do kraja života", zaključio je australijski novinar.

