FRKA OKO NOVAKA: Đoković nije običan čovek! Australija se POSVAĐALA: Pa šta ako je broj 1? Vakcinisan je, ali neće da kaže!

Novak ima priliku da osvoji 21 rekordni grend slem i uđe u istoriju tenisa, pa stoga svi željno očekuju rasplet ove sapunice.

Na famozno pitanje da li je vakcinisan ili ne, odgovor zna samo Đoković, a rigorozna pravila u vezi vakcinacije u ovoj zemlji, stavljaju veliki znak pitanja na njegovo učešće.

Nove informacije i mišljenja pristižu iz sata i u sata, a oglasio se i profesor na Univerzitetu Mekveri, Kit Retboun, koji je ujedno i predavač o modernoj evropskoj istoriji.

On je u kolumni za "Razgovor" objasnio je da pitanje da li je Đoković vakcinisan ili ne, ne bi trebalo uopšte da bude tema, jer Novak prosto mora da učestvuje.

"Đoković je sam rekao da se zalaže za slobodu izbora, ali njegovo odbijanje da bude jasan sa Tenis Australija naglašava nešto što bi trebalo da bude prosta stvar. Njegov vakcinalni status ne bi trebalo da bude bitan, on bi i dalje trebalo da igra" naglasio je Retboun, pa detaljnije objasnio:

"Ako je Đoković nevakcinisan, njegov ulazak u Australiju je sigurno protiv politike Komonvelta. Ipak, vlada je već načinila izuzetke za elitne sportiste na mnogo načina. To može da se ne sviđa običnim ljudima, te posebne i vidno manje rigorozne granice politike za sportiste, ali oni su uvek imali drugačija pravila kada je reč o putovanju i obavljanju posla. Većina zemalja ima posebne viza procedure za elitne sportiste. Pre pojave kovida, sportisti koji su dolazili u Australiju, prolazili su mnoga pogranična pravila u vezi sa uvozom opreme i dobara ili zarađujući novac bez dugoročne radne vize"

Obrazložio je zbog čega tako misli.

"Ta posebna pravila nastavila su se i tokom pandemije. Sloboda za sportiste da putuju bila je ključni princip mnogih sportskih organizacija, kao što je MOK. Na primer, MOK trenutno radi sa kineskom vladom da dozvole nevakcinisanim sportistima ulaz u zemlju za ZOI 2022 (karantin 21 dan) iako su granice Kine zatvorene za većinu putnika."

Profesor Redboun je podsetio i da su sportisti u Australiji, koji se bave ragbijem i fudbalom, neometano prelazili međudržavne granice tokom pandemije, kada to niko nije mogao, jer su imali su posebne beneficije.

"Čak i bez vakcina Australijan open 2021 je održan sigurno korišćenjem restrikcije zona za navijače, nošenjem maski, distanciranjem, testiranjem igrača i osoblja, upotrebom elektronskih uređaja za procenjivanje auta i 14-dnevnim karantinom po dolasku u zemlju. Bez izuzetaka za sportiste, naše sportske organizacije bi pretrpele teške finansijske gubitke. NBA je u 2020. igrao plej-of u balonu, a imali smo na sličan način i Olimpijske igre u Tokiju. Otkazivanje obe stvari donelo bi milijarde dolara gubitaka."

Australijanac razume organizatore, ali ih poziva da dobro razmisle.

"Pozicija direktora Tenis Australija, Krega Tajlija je razumljiva. Stisnut između potrebe da zaštiti svoje zaposlene od pretnje infekcijom, kao i želje da nastavi saradnju sa Vladom Viktorije, Australijan open i Tenis Australija su manje spremni za rizik nego druge sportske organizacije. Ipak, činjenica je da kovid ostaje ovde. Teško da će se proširiti više zbog nekog sportskog takmičenja i moramo da razmotrimo nove načine života sa njom u godinama pred nama " zaključio je Retboun u svojoj kolumni

Naravno postoje i drugačija mišljenja.

Senatorka sa Tasmanije, Džeki Lembi, prokomentarisala je medijske spekulacije da je Novak iskoristio rupu u pravilima.

"Ne znam odakle dolazi ta priča o rupi u pravilima. Ili ste dvostruko vakcinisani ili niste. Ako niste, kao što je većina Australijanaca, ne zanima me uopšte da li ste broj jedan na svetu, ili ne " poručila je političarka u jutarnjem programu na TV "Najn".

Sa njom se slaže i voditelj Kris Smit.

"Da mu se da izuzetak, šta to znači? On je imao kovid 2020. godine i nekako je imun. Ako želi da igra na Australijan openu mora da bude dvostruko vakcinisan. Ja nekako mislim da je on to uradio, ali neće da nam to kaže", smatra Smit.

