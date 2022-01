POTRESNE REČI SVEŠTENIKA KOME JE ZABRANJENO DA POSETI NOVAKA: Ovde sam 46 godina, ovo mi se nikada nije desilo! ONO NIJE HOTEL!

Milorad Lončar, sveštenik Srpske pravoslavene crkve otkrio je pozadinu zabrane da poseti Novaka Đokovića u takozvanom hotelu u Melburnu.

- Dozvolu je zatražio naš episkop iz Sidneja. On je tražio dozvolu da ja posetim Novaka, ali sam dobio informaciju od gospode Anđele iz australijskog departmana. Rekla mi je da zna da treba da posetim Novaka u ime SPC, ali da nažalost ne može doći do takve posete. Zabranjen je pristup, odnosno posete, za sve ljude koji žele da odu u taj pritvor. Iznenađen sam, ovo je zemlja u kojoj živim 46 godina i pastirska poseta nikome nije odbijena. Išao sam u zatvor, bolnicu, da posetim bilo koga. Nikada nisu odbijane takve posete - rekao je sveštenik za RTS.

Objasnio je sveštenik da se ove ne radi ni o kakvom hotelu:

- Novak je zapravo u pritvoru, to je centar za deportaciju, a ne hotel. Ne samo u srpskoj zajednici gde su svi upoznati sa Novakovim slučajem, cela Australija govori o ovome. Trenutno je zemlja podeljena na one koji su protiv Vlade Australije i odluke da zatvore Novaka, kao i onih koji su protiv Novaka jer navodno ne poštuje zakone u Australiji. Oni podržavaju gospodina Morisona i njegove neprihvatljive izjave o Novaku Đokoviću.

foto: Stefan Stojanović MONDO

U Australiji je ovo godina izbora, što ima i te kako veze sa svim ovim

- Juče sam davao izjavu za televiziju, a mnogi Australijanci su mi preko mejla slali pritužbe zbog toga što se kao sveštenik "zalažem da se ne poštuju zakoni". Mediji ovde su na strani zvanične politike, a i ceo slučaj je dosta vezan za politiku. Ovo je kao neka predizborna kampanja tokom koje Morison pokazuje da su svi ravnopravni i da zakon važi za sve. Mislim da je većna Australijanaca protiv ovoga što rade Novaku. Sve je ovde do sada bilo upereno na oduzimanje slobode ljudima i oni su uspeli u tome.

Poruka za kraj bila je jasna:

- Karakteristično je da neki ljudi u Australiji ne mogu da prihvate da Novak dolazi iz Srbije, a da je tog kvaliteta i kao čovek i kao igrač. Nisu mislili da to može da bude neko ko nije iz njihovog miljea. On je čovek od integriteta, čovek kojem ne možete da nađete manu. Oni ne mogu da istrpe to.

