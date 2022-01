NAJMOĆNIJI ADVOKAT NA SVETU UZ NOVAKA! Poslao je jasnu poruku australijskim vlastima sa SVIM GREŠKAMA koje su učinili!

Mnoge poznate ličnosti stale su uz Novaka, uglavnom shvataju o čemu se radi.

Jedna od najpoznatijih svetskih advokata, ujedno i prvi čovek UEFA, Aleksander Čeferin nije se libio da kaže istinu i podrži Đokovića:

- Ako su Novaku Đokoviću, kog lično poznajem, australijske službe dale izuzeće, onda je potpuno apsurdno da sada žele da ga proteraju. To mi je nekorektno - gađa u metu Čeferin.

Slovanac je objasnio svoj stav:

- Izuzeća očigledno postoje, pa ako nisu želeli da dođe tamo, ako njegov slučaj ne potpada pod to izuzeće, zašto mu to nisu ranije rekli? To ne razumem. Oni kažu da se narodu nije svidelo što je Novak dobio izuzeće. Apsolutno se ne slažem s tim.

Kurir sport