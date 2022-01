ŽELE DA NOVAK IZ IZBEGLIČKOG KAMPA GLEDA KAKO NADAL UZMA TITULU! Brutalna kolumna Australijanca ODUŠEVIĆE Srbiju!

Njegova reč ima težinu. Prvi put kada je pisao o Novaku i dešavanjima u Australiji te reči su obišle svet. Ovoga puta bio je još brutalniji.

Džejms Mekfirson, kolumnista magazina i portala Spektator u Australiji, ponovo je centru pažnje. Prenosimo kompletno njegovo izlaganje:

- Novak Đoković ne bi bio u problemu da uđe u Australiju samo da se vakcinisao, reče jedan stariji sportski novinar u listu "The Australian". Pa, naravno! Što Novak nije mislio o tome? Tako je najlakše rešiti situaciju. Ako svi odlučimo da glasamo za laburiste, neće biti svađe, zar ne? Ako svi postanemo ateisti, neće biti religijskih razlika, zar ne? Ako svi postanemo vegani, neće biti klimatskih ratova. zar ne? Novak je trebalo da zavrne rukav i problem rešen, zar ne?

U nastavku je bilo i dosta ironije:

- Šta se to dešava sa šampionima i njihovim konstantnim odbijanjem da se pokore i urade što i svi drugi? Mnogi od nas su bili prinuđeni, pa bi i Novak trebalo da bude prinuđen, zar ne? To je na australijski način. Naravno, kad su svi prisiljeni, mnogo je lakše zamisliti da niko nije bio prisiljen. Nije li Novak rekao "da smo u ovom svi zajedno"? Izuzev tih 2,5 miliona nevakcinisanih Australijanaca, sa kojim nikad više nećemo progovoriti, ostatak se složio! Parola "nema vakcine, nema posla"! Srbin je samo trebalo da se priključi gomili.

Usedila je veoma važna lekcija o poštovanju:

- Poštovanje je dvosmerna ulica. Novak bi trebalo da ukaže poštovanje Australijancima tako da se mane gluposti o ljudskim pravima i telesnoj autonomiji! Svi bismo ga poštovali ako bi igrao po našim zahtevima. Tako funkcioniše poštovanje. Dakle, primi vakcinu ili provedi ostatak života pod pratnjom policije u jednom od izbegličkih kampova gledajući Nadala kako osvaja šampionat! To je tvoj izbor! O, i dobrodošao u Australiju, druže!

Osvrnuo se i na to kako sada izgleda Australijan open i tenis u svetlu poslednje pandemije.

- Niko nije prisiljavao svetskog broja jedan da cini nešto protiv svoje volje. Ako Novak nije hteo da se takmici, to je njegov izbor. Mogao je da ostane u Srbiji i mi bismo održali turnir za sve najbolje igrače na svetu (osim za najboljeg na svetu), što bi zapravio bio turnir za najbolje vakcinisane igrače sveta. AVP, Asocijacija vakcinisanih profesionalaca, što da ne? Ako je to put u buducnost, i tenis mora da ide u korak s vremenom. Sledeće godine mogli bismo nosioce da rangiramo prema zaslugama u društvu.

foto: EPA

Potpom se dotakao Australijan opena i propisa:

- Dozvoliti nevakcinisanom Novaku da igra na Australijan openu znaci ugroziti živote. Sa više od 37.000 novih kovid slučajeva u 90% vakcinisanoj Viktoriji do juče, teško je sporiti da nevakcinisani igrač je pretnja za javno zdravlje. Ali to ne znači da mi nećemo biti. Šta ako superspremni i zdarvi Novak prenese virus koji nema, potpuno vakcinisanim i nedavno operisanim ljudima pod maskama na sigurnoj udaljenosti na tribinama? Pa svi ćemo biti oduševljeni. Onda će Vlada reći onim koji su pogođeni time da provedu par dana kod kuće i uzimaju panadol. To bi se bukvalno dogodilo. I zato je rizik imati jednog nevakcinisanog igrača kog gleda 20.000 potpuno vakcinisanih ljudi, to je nešto što ne smemo sebi priuštiti da uđe u našu srećnu zemlju.

foto: EPA

Poruka za kraj bila je i te kako moćna:

- Znam šta mislite. Da univerzalno vakcinisani kriket timovi svi imaju pauze zbog kovida i da tvrdnja da nevakcinisani igrač predstavlja znatno veći rizik uopšte nije naučno utemeljena. Verovatno i mislite da je ovo posebno slučaj sa Novakom, imajući u vidu da prethodno preležana infekcija barem jednako efikasna kao vakcinacija, prema većini istraživanja. Zaista, zato neke zemlje preko mora prepoznaju prethodnu infekciju jednaku vakcinaciji. Baš tako! I još jedna stvar. Kontroverza oko Novaka je potrošila dragoceno vreme naših politickih lidera koji su mogli da ga iskoriste da se fokusiraju na važne stvari. Da nije bilo za odvlačenje pažnje na nevakcinisanog Novaka, koji je stigao na naše obale prošle nedelje, naši lideri bi iskoristili protekle dve godine da poprave zdravstveni sistem.

Kurir sport