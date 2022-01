PROSLAVLJENI ODBOJKAŠ ANDRIJA GERIĆ IZNENADIO IZJAVOM O NOVAKU: Nadam se da će Đoković zaigrati na AO, ali...

Proslavljeni srpski odbojkaš i sportski psiholog Andrija Gerić istakao je da se nada da će Novak Đoković uprkos svemu, zaigrati na Australijan openu.

- Mislim da je ovo spin, on je naš i nama je drag, ali svaka zemlje prepisuje određena pravila za ulazak. On jeste sportista, koji je najbolji u tenisu i očigledno je da je bilo nekih nepravilnosti pri samoj toj vizi, jer je on kao bio pozitivan ili nije bio. To je sada sve jako pipava tema, a ono što je loše u svemu ovome je što se cela ta priča digla na jedan politički nivo i da li nas kao Srbe neko voli ili ne i da li želi da nam smesti, a zapravo je to sport i svi treba da se trude da uživaju u njemu. - istakao je bivši odbojkaš u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

On je dodao i da se nada da će u Novaku proraditi inat i da će uprkos svemu uspeti da osvoji i ovaj turnir.

- Ja se nadam da će se sve rešiti i da će on moći nesmetano da igra i da će taj neki njegov inat na najbolji način iskoristiti za svoju motivaciju i igru i lep tenis u kome ćemo uživati. Svaka država ima pravo da prepiše svoja pravila. To nema veze sa sportom, mi živimo u vreme pandemije i zašto bi onda imao neka drugačija prava nego građani. To kada se umeša politika u sport, to je pogrešno. Novak je odličan teniser i treba mu omoguićiti da igra, ako može, on nije odlučio da se vakciniše, ali mora da bude svestan posledica svoje odluke. Nadam se da će ostati i da će moći da pokaže sve ono što zna u tenisu. Ljudi prave ogromu grešku, Novak je dobar u tenisu, ali ne znači da je dobar i u svemu ostalom što radi. Ne samo on, već bilo koji sportista. Ljudi su skloni da pripisuju te nadljudske osobine za ljude koji su dobri u bilo čemu, ali to nije baš tako - kaže Gerić.

foto: Kurir televizija

Proslavljeni odbojkaš je dodao i da Australija ovakvim postupanjem prema najboljem teniseru na svetu ne šalje najlepšu sliku o sebi, ali i da Novak ima ogromnu odgovornost, jer ima ogroman uticaj na ljude.

foto: Kurir televizija

- Ja znam da su oni jednu teniserku vratili, koja je bila u situaciji kao Novak, cela ta situacija se nadam da je uticala na Novaka. Pretpostavljam da Australija ne želi da ima loš imidž, a ovako Australija baš i šalje negativnu sliku. Novak ne propagira mnogo svoje stavove, ali on ima neke izbore. On kao ličnost koju prati mnogo ljudi i samim tim ima veliku odgovornost, koju ima, on ima ogroman uticaj na ljude - kaže Andrija Gerić, bivši odbojkaš i sportski psiholog.

Kurir.rs