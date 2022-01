IPAK SE IGRA! Počeo NAJKONTROVERZNIJI Grend Slem u 21. veku – koji mečevi će biti zanimljivi prvog dana takmičenja?

Jedini dosadašnji osvajač trofeja Normana Bruksa – davne 2009. Godine – Rafael Nadal igra protiv 66. igrača na svetu Markosa Đirona, posle osvojene 89. ATP titule pre 2 nedelje upravo na Rod Lejver Areni. Nadal nikada nije izgubio meč protiv tako nisko rangiranog protivnika u Melburnu – a Giron nikada nije prošao 1. kolo ovde. Ako mu to pođe za rukom, Amerikanac bi zabeležio svoju 1. pobedu nad Top 5 igračem u karijeri.

Jedan od glavnih favorita za osvajanje turnira i mesta broj 1 u odsustvu Đokovića – Aleksandar Zverev – igraće u večernjem programu na Rod Lejver Areni protiv sunarodnika Daniela Altmajera u 14. Međusobnom meču Nemaca na Australijen Openu. Do sada je na ATP turneji Zverev ostvario 20 pobeda (uz 6 poraza) protiv igrača iz svoje zemlje, dok je Altmajeru to pošlo za reketom samo jednom do sada. Eventualnim osvajanjem trofeja u Melburnu – Saša bi postao peti Nemac koji bi osvojio titulu na jednom Grend Slem turniru.

Drugi četrdesetogodišnjak koji je – uz Iva Karlovića – uzeo učešće na Australijen Openu u Open eri, Španac Felisijano Lopez igra protiv miljenika domaće publike Džona Milmena na Margaret Kort Areni. U svom 20. nastupu u Australiji i 80. Grend Slem turniru, popularni Feli će nastojati da prekine niz poraza u prvim kolima još od Rolan Garosa prošle godine, a Milman – još od Ju Es Opena 2020.

Osvajač svog prvog ATP trofeja u karijeri prošle nedelje – i to u svom rodnom Adelejdu, Tanasi Kokinakis će za protivnika u 1. Kolu imati Janika Hanfmana. Omiljeni “Kok” je igrač koji je u 2022. ostvario najveći broj pobeda od svih igrača na turneji – 8, I nastojaće da nastavkom tog niza protiv Hanfmana ostane nepobeđen protiv kvalifikanata u uvodnim mečevima na Grend Slemovima.

Ostali zanimljivi mečevi će nam predstaviti sučeljavanja sedmog nosioca i “favorite iz senke” Italijana Beretinija sa pulenom našeg trenera Dušana Vemića – Amerikancem Brendonom Nakašimom, učesnika Završnog Mastersa u Torinu Huberta Hurkača (10. nosilac) protiv neugodnog Belorusa Gerasimova, velikog iznenađenja sezone 2021. Britanca Norija (12) i predvodnika novog talasa američkog tenisa Sebastijana Korde, osvajača prvog pripremnog turnira u Adelejdu u 2022. I nekadašnjeg svetskog broja 6. Gaela Monfisa (17) i Federika Korije, prošlonedeljnog osvajača turnira u Sidneju Karaceva (18) i mlade nade španskog tenisa Munara, finalist Adelejda i potajnog kandidata za ulazak u četvrtfinale Melburna Hačanova (28) i specijaliste za travu Denisa Kudle i prošle godine solidnog Južnoafrikanca Herisa i Australijanca Vukića.

Od naših igrača, danas nastupaju Laslo Đere protiv 14. nosioca i osvajača ATP Kupa u Sidneju pre 2 nedelje Denisa Šapovalova iz Kanade (1-0 za Denisa, pobeda u Ženevi u 2021.), Dušan Lajović protiv 36. Igrača sveta Mađara Fučoviča (2-0 za suseda u dosadašnjim mečevima), 136. igrač ATP liste Nikola Milojević i nekadašnji 1. junior sveta koji je iz kvalifikacija došao do meča sa predstavnikom njegove generacije, 26 - godišnjim Mekenzijem Mekdonaldom – i Miomir Kecmanović (77) protiv “srećnog gubitnika” Italijana Karusa (146) – koji je u žrebu zamenio devetostrukog osvajača Australijen Opena i nepravedno odstranjenog sa turnira prvog igrača sveta Novaka Đokovića. Iako jedino Kecmanović ima pozitivan skor u odnosu na svoje protivnike u dosadašnjim mečevima od svih naših igrača, za očekivati je da barem još jedan od njih uspe da se domogne 2. Kola u Melburnu.

Kod dama su sigurno najzanimljiviji mečevi favoritkinja domaće miljenice Ešli Barti (1) i kvalifikantkinje Lesije Curenko (2-1 u dosadašnjim mečevima za Barti), nekadašnje osvajačice I najatraktivnije i kontroverzne Japanke Naomi Osake (13. nositeljka) i Kamile Osorio, u 2021. Sjajne Krejčikove (4) i Andree Petković, Grkinje Sakari (5) i Nemice Marie, pobednice Beograda Paole Badose (8) i naturalizovane Australijanke Ajle Tomljanović, osvajačice iz 2020. Sofije Kenin i ponovo konkurentne Medison Kiz (verovatno najneizvesniji meč 1. kola), prve arapkinje u top 10. Ženskog tenisa Ons Žaber (9) i Španjolke Parizas Diaz, već odavno etablirane Elene Svitoline (15) i talentovane Fione Fero, “čuda od deteta” Kori Gof i odlične Kineskinje Vang Žang, zlatne (singl) i srebrne (dubl) na olimpijadi u Tokiju Belinde Benčić i dubl-specijalistkinje Kristine Mladenović, veteranke Viktorije Azarenke (24) i Mađarice Udvardi – kao i velike nade Američkog ženskog tenisa Amande Anisimove i Holanđanke Hartono. Barem jedna trećina ovih mečeva se može završiti sa iznenađujućim rezultatima u odnosu na aktuelni rang koje igračice drže, jer su retki slučajevi da su ove suparnice odigrale više od 3 međusobna meča – dok je Australijen Open po tradiciji Grend Slem sa najneizvesnijim ishodima mečeva kod dama – s obzirom na to da je prvi od najvećih turnira sezone i dolazi posle pripremnog perioda iz koga brojne igračice izlaze bež “izbrušene” forme i dovoljno pripremih mečeva.

Bez obzira na zanimljiv raspored mečeva prvog dana Australijen Opena 2022. ni jedan objektivan posmatrač tenisa se ne može oteti utisku da će ovaj turnir u Melburnu ostati u neizbrisivoj senci skandalozne i nezapamćene političko-sudske eliminacije njegovog najvećeg šampiona u istoriji Novaka Đokovića – i da će se njegovo odsustvo osećati u svakom trenutku teniskih zbivanja u Melburn Parku. Kada se ovaj turnir bude završio – valjda će svima biti jasno da je ovo najnegativniji presedan koji se ne sme ponoviti, jer je profesionalni tenis po više osnova uzdrman u svojim temeljima.

I dok se svi koji su – na ovaj ili onaj način – odgovorni i uključeni u ovo što se desilo ovog teniskog leta u Australiji, duh Novaka Đokovića će lebdeti iznad njemu do 2022. omiljene Rod Lejver Arene…

Kakva sramota!

(Kurir sport/Vuk Brajović)