NOVAK IGRA NA ROLAN GAROSU? ĐOKOVIĆ ipak može BEZ VAKCINE da brani titulu u Parizu!

Iako je prethodno bilo naglašeno da Novak Đoković neće moći da nastupi na predstojećem Rolan Garosu ukoliko ne bude primio vakcinu, to se promenilo.

Pošto je Francuska odlučila da napravi izmene u svojoj politici vezanoj za zelene sertifikate, najbolji teniser sveta sada potpada pod "izuzeće".

Naime, ljudi koji su u poslednjih šest meseci preboleli kovid mogu da neometano cirkulišu Francuskom, što znači da će Đoković bez problema moći da uđe u ovu zemlju, uzimajući u obzir da je dobio pozitivan test na koronu sredinom decembra.

Djokovic, ora Parigi apre le porte: green pass come guarito entro sei mesi https://t.co/frueDrs2KI — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) January 22, 2022

To znači da barem do polovine juna važi njegova "propusnica", taman dok Rolan Garos i bude potrajao u glavnom gradu Francuske. Upravo to je najnovija odluka francuske Vlade, koja je potom potvrđena u tamošnjem nacionalnom Parlamentu.

Od ponedeljka će svi sportisti morati na raspolaganju da imaju takozvani "super kovid-pasoš", koji se dobija ukoliko su vakcinisani ili je prošlo barem 11 dana od oporavka od kovida, a ne više od šest meseci od tog termina.

Turnir u Parizu počinje 22. maja, a završava se 5. juna.

Novak je pozitivan test na koronu dobio 16. decembra, a naša zemlja ima dogovor sa Francuskom, kao i svim zemljama Evropske unije, o međusobnom priznavanju sertifikata, tako da najbolji na svetu neće morati da brine oko svog ostanka u ovoj državi do 16. juna.

Kurir sport