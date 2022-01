IBRA PODRŽAO NOLETA: Evo šta Zlatan misli o vakcinaciji!

Iako je popularni Ibra vakcinisan protiv virusa korona, on smatra da nikoga ne treba forsirati da tako nešto uradi, naročito zabraniti nekome da radi svoj posao.

- Zašto ste se vi vakcinisali? - pitao je novinar Ibrahimovića.

Evo kakav je odgovor usledio od dobrog prijatelja Novaka Đokovića.

- Učinio sam to da bih zaštitio sebe i druge. Vakcinisati se iz zdravstvenih razloga nije isto kao kada to učinite da biste igrali na teniskom turniru. Oni koji se vakcinišu veruju da će vakcina sprečiti da se zaraze širi, da će nam svima biti lakše, ali svako ima svoje mišljenje. Ljudi ne treba da budu prisiljeni na vakcinaciju samo da bi radili svoj posao. Ja sam se vakcinisao da bih zaštitio sebe, a ne da bih mogao da igram fudbal. To su dve skroz različite stvari - rekao je Ibrahimović.

Kurir sport