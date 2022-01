RASTUREN SAM, MORAO SAM DA UZMEM TABLETE: Nadal preživeo dramu pa otkrio DETALJE borbe, Šapovalov je bio njegov NAJMANJI problem

Španac je duže od četiri sata vodio rovovsku bitku protiv Denisa Šapovalova, iako je posle prva dva seta imao veliku prednost.

Nadal je nakon meča poručio da nije očekivao toliki napor iako zna protiv kakvog je tenisera igrao.

- Ne znam. Prosto sam rasturen. Jako težak dan, nisam trenirao za ovo. Malo sam imao sreće na početku petog seta. Na početku meča sam igrao dobro, znao sam koliko je dobar, težak protivnik, talentovan, fantastičan servis ima - rekao je Nadal i dodao:

- Imao sam svoju šansu da početku trećeg seta, onda pasing šot nije prošao, umorio sam se, pa me je pogurao do krajnjih granica. Srećan sam što sam stigao do polufinala.

Španac je pravio pauzu između četvrtog i petog seta.

- Nisam se osećao dobro, u stomaku. Pitao sam da nešto mogu da urade. Išao sam unutra, da spustim tenziju. Sve je bilo dobro posle, uzeo sam neke tablete. Srećan sam bio što sam servirao dobro u petom setu.

foto: EPA/DEAN LEWINS

Peti teniset sveta će svoj meč polufinala igrati u petak, a protivnik će mu biti bolji iz duela Matea Beretinija i Gaela Monfisa.

- Imaću dva dana pauze. Nemam više 21 godinu. Posle ovog meča je jako dobro imati dva dana pauze. Uslovi su jako teški bili, jako je toplo. Ovo je bio dobar test i treba da verujem da ću biti spreman za polufinale. Umoran sam, ali srećan.

Titula u Melburnu bila bi 21. na grend slem turnirima.

- Da. Možemo da stvaramo istoriju. Pre dva meseca nismo znali da li ću igrati više na Turu. Za mene je samo prisustvo ovde velika stvar. Igram tenis i uživam - zaključio je Španac.

Kurir sport