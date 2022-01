JELENA DOKIĆ PROLAZI KROZ PAKAO: Trpi UŽASNE UVREDE zbog izgleda i kilaže! Odlučila je da im BRUTALNO ZAČEPI USTA za sva vremena!

Dokić je, međutim, ovih dana došla u centar pažnje zbog internet nasilja. Posle jednog od mečeva na turniru u Melburnu je intervjuisala Ešli Barti, ali se nakon toga našla na udaru internet huligana koji su je vređali zbog njenog izgleda i kilaže!

Zbog toga se objavom na društvenim mrežama obratila svima koji su je vređali na užasan način.

"Ne mogu da verujem da moram ponovo da se bavim ovim! Ponovo sam na stubu srama zbog svog tela i vidim komentare, pa čak i članke o svojoj težini i izgledu. To je odvratno ponašanje. Samo već jednom prestanite! Ne samo kada sam ja u pitanju, već i zbog drugih ljudi, naročito žena! Ovo je ozbiljan problem sa kojim se žene stalno suočavaju. Rekla sam to ranije i ponoviću, prestanite da komentarišete moju težinu i veličinu! Nije ljubazno i neznalice ste!

Ja sam jaka, mogu to da podnesem i nije me briga za vas, ali ću vam reći. Radeći ovo, možda ćete naneti štetu i povrediti nekog drugog o kome ne znate ništa i nemate pojma kroz šta bi mogao da prođe. Prestanite da me osuđujete na osnovu moje težine. Ne bi trebalo da me osuđujete uopšte. Da li je moja vrednost i to da li sam dobra osoba zaista određena mojom kilažom?

Dobijam komentare poput "zašto si tako debela"? "Zašto si neprepoznatljiva?" A meni je najdraže "šta ti se desilo?" Desilo se s*anje, ali ja sam ovde i borim se, ali to nije ono do čega ti je stalo. Brineš se samo o mojoj težini i kako da se rugaš. Takođe vidim slike koje su fotošopirane da bih izgledala veće i jasno možete da vidite kako je moja glava nesrazmerna mom telu. To je odvratno i oni koji su to uradili treba da se stide, a isto tako i oni koji pišu članke o mojoj kilaži.

Da li biste i vi uradili isto da je vaša sestra, majka ili ćerka u toj situaciji i kako biste se osećali kada bi se oni stideli svog tela? Razmislite o tome na sekund. Nikada nisam krila činjenicu da se borim sa svojom kilažom. Nikad. To je bila bitka za mene već neko vreme, posebno od borbe sa depresijom. Ali ne stidim se svoje kilaže. Nastaviću da radim na sebi, ali ne zbog toga da izgledam bolje, već da se osećam bolje i zdravije. Oh, a evo i moje slike i video snimka od danas, i nisu fotošopirani kao ono što su neki od vas uradili da izgledam veće. Kao i uvek za 99 odsto vas koji me podržavate, hvala vam. To je za mene ceo svet i sve vas volim. Budite ljubazni", navela je Jelena Dokić na Instagramu.

