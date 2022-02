TONI NADAL OTKRIO RAFINU TAJNU USPEHA: Španac objasnio zašto je bik sa Majorke POSEBAN

Toni Nadal, bivši trener i stric Rafaela Nadala, uporedio je Španca sa igračima nove generacije i otkrio u čemu je tajna njegovog uspeha.

"Novim geniracijama je potrebna instant nagrada. Ljuti su ako nešto ne krene onako kako su odmah zamislili, željni su aplauza čak i nakon najmanjeg uspeha", smatra Toni Nadala.

Iskusni stručnjak ističe da je Rafa retko dobijao komplimente.

"On se trudio da sluša, upija i primenjuje to što je naučio. Naravno, za uspeh je zaslužan i njegov talenat. Ono što je zabrinjavajuće je činjenica da je on izdvojen slučaj".

Podsetimo, Nadal je nakon epskog preokreta savladao Danila Medvedeva i osvojio rekordni 21. Grend slem u karijeri.

Kurir sport/El Pais