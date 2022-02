GODINU DANA NIJE ODIGRAO NI JEDAN MEČ, A ZA NOVAKA KAŽE: Iako me je pobedio nebrojano puta, znam da me se plaši!

Sten Vavrinka već duže vreme ne uspeva da se vrati tenisu, a poslednji zvanični meč igrao je pre više od godinu dana.

Uprkos ovim činjenicama Švajcarac i dalje veruje da može da stane na crtu trenutno najboljem teniseru sveta.

"Novak je uvek bio jedan od velike trojke, ali sam najviše voleo da igram protiv njega. Njegov stil igre mi odgovora, iako me je pobedio nebrojano puta. Znam da me se plaši, najviše kada se igraju Grend slem turniri i osećam to kada izađem na teren. Trudi se da igra na najvećem mogućem nivou kada igra protiv mene", rekao je Vavrinka, a prenosi "Essentiallysports".

foto: EPA/JUSTIN LANE

Kao jedan od najvećih svojih mečeva ističe onaj iz 2013. godine kada ga je Novak pobedio u pet setova nakon 12:10 u gemovima u ključnoj borbi.

"To je bio jedan od najvećih mojih duela, ključna tačka moje karijere. Bio sam devastiran nakon tog okršaja, ali mi je pomogao na mentalnom planu u nastavku karijere. Nešto se desilo tog dana, nešto što je promenilo moj nivo igre. VIdeo sam da mogu da pobedim najbolje na svetu. Završili smo u dva sata nakon ponoći, atmosfera je bila neverovatna. Uprkos tome što sam poražen, to mi je jedan od najbitnijih mečeva u životu", zaključio je Vavrinka.

(Kurir sport)