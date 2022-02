NOVAKOV PRIJATELJ KROZ SUZE PORUČIO: OVO JE KRAJ! Teniski svet u ŠOKU: Jedna velika karijera je završena!

Nakon dve i po godine, kroz koje je imao čak osam operacija, Huan Martin Del Potro, naći će se na teniskom terenu, ali po poslednji put. To će biti turnir u njegovoj domovini, u Buenos Ajresu.

Na konferenciji za medije pred turnir najavio je, na vrlo emotivan način, loše vesti. Priznao je da je vreme za kraj.

"Želim na početku konferencije da kažem nešto o čemu razmišljam već dugo vremena. Ovo je jedna od najtežih poruka koju sam ikada morao da prenesem. Ceo svet se nada da ću se vratiti tenisu. Neće biti tako, ovo će biti više oproštaj, nego povratak, počeo je Argentinac sa vidnom knedlom u grlu, nastavivši:

"Pokušavam da nađem snagu da nastavim dalje. Koleno mi stvara noćne more. Već nekoliko godina pokušavam da nađem razne alternative, intervencije, lekarsku pomoć. Ni dan danas nisam u tome uspeo. Nikada nisam zamišljao da se predam i da odustanem, a da ne igram. Zato sam odlučio da to bude u Buenos Ajresu.

Nije želeo da previše priča o narednim koracima u životu, ali je drhtavim glasom najavio kraj.

"Verujem da ću posle ove nedelje moći više da kažem o svojoj budućnosti. Sada moram da se ponašam kao osoba koja ima 33 osobe i da živi bez bolova, a ne kao sportista. Nikada nisam odustajao i zbog svega toga je ovo jako teška odluka za mene.

Kroz celu karijeru, Del Potro je imao problema sa povredama koje su ga odvajale sa terena na dug vremenski period. Na primer, na mastersu u Šangaju je u oktobru 2018. godine zadobio je prelom ručnog zgloba nakon čega je morao da ude na četiri operacije.

foto: Profimedia

Del Potro i Novak su veliki prijatelji.

Inače, jedan od najtežih poraza u karijeri, Nole je doživeo baš od Huana Martina del Potra. Bilo je to u prvom kolu Olimpijskih igara u Riju. Đoković je tada u suzama napustio teren, u suzama koje pamtimo i dan danas, ali nije on bio jedini koji je plakao te noći u Riju. I Del Potro je napustio terene u suzama. On se tada vraćao iz povrede i niko nije očekivao da će baš on savladati Noleta i to na startu Igara. Oni koji su te noći bili u Riju, kažu da su Del Potrove suze bile najiskrenije koje su u životu videli.

Prošle godine, baš pred početak Igara u Tokiju, Nole je poslao poruku Del Potru i poručio mu da se brzo vrati na teren.

"Ti si najbolji, prijatelju. Želeo bih uskoro da te vidim na terenu. Čak i ako to znači da bi me isprašio kao što uvek uradiš na Olimpijskim igrama" dodao je Novak uz emotikone koji plaču od smeha.

