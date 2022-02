NOVAK JE SIMBOL POBEDNIČKE SRBIJE! Vučić: Nikada neću reći da me je Đoković podržao na izborima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se u emisiji "Ćirilica" na prošlonedeljni susret sa Novakom Đokovićem i napadima koji su potom usledili na najboljeg tenisera današnjice.

- Došao je kod predsednika države, to rade svi sportisti. Mi imamo korektan odnos i ja sam se trudio da mu pomognem jer je to moj posao, naglasio je najpre Aleksandar Vučić.

Potom je otkrio i sledeće:

- Država je preuzela i više mera nego što je morala, jer je Novak simbol pobedničke Srbije. Novak je rekao "hvala" i to je normalno. Mi sada razmišljamo kako da podižemo tenisku Srbiju, to je naš interes. I sada će odmah biti negativni komentari. Ja nikada neću reći da me je Novak podržao na izborima. Mene Novak obraduje svakom svojom pobedom, ali ja ne mogu da se kitim njegovim radom. Mi moramo da budemo uz njega i kada ga ceo svet napada. Ti ljudi pokazuju da oni nisu u stanju da podnesu drugačije mišljenje, istakao je predsednik Republike Srbije.

Kurir sport