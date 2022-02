UŽIVO! PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA GRAĐANIMA: Još po 100 evra mladima do Vidovdana! Prosečne plate do 1.000, a penzije do 500 evra

Predsednik Aleksandar Vučić obraća se građanima Srbije.

Predsednik Vučić gostuje u emisiji "Ćirilica" na Happy televiziji i govori o svim aktuelnim temama.

Vučić je otkrio da će mladi dobiti novu pomoć države od 100 evra, ili u maju ili u junu do Vidovdana, kao i da se vode pregovori oko 92 nove investicije, koje bi donele više od 35.000 novih radnih mesta.

Predsednik je počeo pričom o nedavnom gubitku, o smrti bivše supruge Ksenije.

"Tragedija je da je mlada osoba od 55 godina preminula. Deci je, naravno, teško. Milica se vratila na studije, tamo je sama, pa je briga veća, ali ona je jaka. Ko može smrt majke da podnese lako? I kad majka ima 90 godina, majka je majka. Pregrmeće oni to, mnogi ljudi su izgubili roditelje. Uglavnom je ona bila tu za njih. Sad brinem i oko stvari o kojima dosad nisam brinuo. Koja knjiga treba da se kupi, da ih pitam da li su jeli"...

"Milica ima 19 godina, Danilo je stariji, ali je za mene dete. Nikada neće biti sve u redu, ali biće u smislu njihove snage i njihove volje da se bore".

"Hoću da se zahvalim svima koji su izrazili saučešće na dostojanstven način".

"Ksenija je bila prijatelj za ceo život".

Predsednik je otkrio da je malopre završio sastanak sa premijerkom Brnabić i ministrom Mali.

"Ili u maju ili do Vidovdana će svi mladi ljudi u Srbiji dobiti po još 100 evra. Neće biti pre izbora. Znaju ljudi da kad ja kažem, to se i desi".

"Za tri dana kreće isplata 20.000 dinara za penzionere, to je oko 34 milijarde, čime pokazujemo da u vreme krize za koju nismo krivi i energetske i inlflatorne da želimo da pomognemo ljudima. Kao što podstičemo dodatne investicije, podstičemo i dodatnu potrošnju".

"Pregovaramo oko 92 investicija, čija je ukupna vrednost 7,3 milijarde evra, što je preko 35.000 novih radnih mesta. Mi u ovom trenutku imamo rekordnu zaposlenost u Srbiji, nedostaju nam zanatlije. Pitanje je kako da ih vratimo. Plate će da rastu kod nas brže nego drugde, ali je pitanje kada je taj trenutak da možemo da ih vratimo više. To je pitanje trenutka. Mi ovde uvek volimo da govorimo o visokim cenama, ali ne želimo da kažemo da na primer imamo najnižu cenu električne energije u Evropi. Mi time pomažemo svoje stanovništvo. Kada postavite sve to, a ja verujem da u mandatu nove Vlade možemo da dođemo do prosečne plate od 1000 evra. Do kraja mandata sledeće vlade prosečna penzija mora da bude 500 evra".

"Verujem da će Rusi i Ukrajinci, to jest Rusi i Amerikanci naći zajednički jezik i onda nemam brige ni za razvoj Srbije, jer nas može da poremeti samo velika svetska kriza".

