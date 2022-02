ŠOK IZJAVA PROSLAVLJENOG BRITANCA: Nadal je genetska nakaza prirode!

Bivši britanski teniski as Greg Rusedski dao je jednu zanimljivu izjavu o Rafaelu Nadalu.

Španac je nedavno osvojio rekordnu 21. Grend slem titulu, pošto je u epskom finalu posle velikog preokreta savladao Danila Medvedeva. Rus je imao dva seta prednosti, ali 35-godišnji španski nije imao nameru da se preda. Posle pet i po sati borbe savladao je Danila i ispisao istoriju.

"On je genetska 'nakaza' prirode, a njegova mentalna snaga je najbolja na svetu. Ako biste birali čoveka koji će da igra meč za vaš život, to bi onda bio Nadal. Ono što je uradio je senzacionalno. Sve to ima posebnu pozadinu, jer, ne zaboravimo da je u septembru imao fotografiju na štakama. Nije uopšte stavljao težinu na to stopalo o kom pričamo", kaže Rusedski i dodaje:

"Na 0:2 i 3:2 za protivnika i 0:40 za njega, mi pomislimo: 'To je to, zavesa se spušta, nema šanse da se vraća!', a Rafa samo pokaže čvrstinu i želju da se bori. Ne zaboravimo i publiku, bila je naelektrisana, toliko su podržavali Nadala, hteli su da vide kako se istorija dešava. Za mene je to verovatno najveće dostignuće njegove karijere".

Kurir sport