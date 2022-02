OVO JE BOLESNO! ROB SOPSTVENIH RITUALA: Nadal objasnio zašto će ceo život morati da vadi GAĆE IZ ZADNJICE!

Španski teniser Rafael Nadal oduvek je bio poznat po brojnim ritualima koje praktikuje na terenu.

Nadal na svakom meču između poena i gemova ponavlja određene radnje, kako bi smanjio napetost i otklonio uznemirujuće misli, a to nekada ozbiljno ide na živce protivnicima.

Španac je priznao da bi voleo da nema rituale, ali oni mu pomažu da se koncentriše i jednostavno ne može da funkcioniše na terenu bez njih.

"Svako mora da nađe svoj način da se koncentriše. Nema apsolutne formule. To vam kaže neko ko ima mnogo rituala. Voleo bih da ih nemam, ne krijem to, ali tenis je tako mentalno agresivan sport da bilo šta spolja može lako da vam odvuče pažnju. Ja to radim i možda ne shvatam zašto, ali funkcioniše i pomaže mi da se koncentrišem dok se takmičim. Sigurniji sam u sebe", rekao je Rafa u "on-line" razgovoru za Univerzitetsku kliniku u Madridu.

NEOBIČNI RITUALI:

Kada izlazi, na teren staje isključivo desnom nogom, a reket obavezno drži u levoj ruci.

Stolice i peškiri moraju biti u ravni. Nadal tokom pauza u mečevima kada sedne na stolicu uvek korišćeni peškir stavlja na desnu stranu od sebe i čisti noge iznad kolena.

Flašice su dijagonalno poređane u odnosu na teren. Stavlja dve flašice perfektno dijagonalno u liniji, zatim uzima prvu flašicu, otvara je i pije vodu, a nakon toga je vraća na identično mesto. Onda uzima drugu flašicu, otvara je i pije vodu i vraća je na identično mesto koje se vidi jer je ostao trag.

Nakon bacanja novčića uvek usledi sprint do osnovne linije. Nikad ne gazi linije na terenu, osim u igri, a nakon pauze obavezno ustaje posle protivnika...

Dolazimo do rituala vezanih za servis - sad tek kreće zabava. Na šljaci uvek pre servisa očisti liniju. Zatim povlači šorts iz zadnjice dole, a majicu gore. Sledi čuveni "Nadalov pokret": obriše se po nosu, stavi kosu iza levog uha (iako uvek nosi maramu koja drži kosu), opet nos, pa kosa iza desnog uha...

Nadal za svoje ritule tvrdi da nisu praznoverje, već samo "traži da poredak u okolini bude u skladu sa poretkom u njegovoj glavi".

Realno, čovek je osvojio 21 Gren slem titulu u karijeri, tako da nemamo pravo da mu sudimo...

Kurir sport