NOVAKOV INTERVJU IZAZVAO BURNE REAKCIJE! Neki su jedva dočekali da ponovo udare po Srbinu: Čovečanstvo bi preživelo da on ne igra!

Ekskluzivni intervju Novaka Đokovića za ugledni britanski "BBC" tema je broj jedan u svetskoj javnosti.

Novak otkrio da nije antivakser, ali da nema nameru da se vakciniše protiv korone. On je istakao da bi radije propustio priliku da osvaja trofeje nego da bude primoran da primi vakcinu.

Potpuno očekivano, njegove izjave izazvale su brojne rekacije javnosti, a mnogi su jedva dočekali da ga zbog njegovih stavova ponovo "razapnu".

"Veoma je zanimljivo to da je Novak Đoković tokom intervjua rekao da nema dovoljno informacija o tome se nalazi u vakcini, a nije isključio vakcinisanje u budućnosti kada bude informisaniji. Čovek se zapita šta mu još od informacija treba. Napravljeno je više od 10 milijardi doza vakcina, a oko šest od 10 ljudi u svetu ima bar jednu dozu. Dakle, postoji mnogo informacija o njima. Nauka je prilično jasna da je najbolji način da se izgradi imunitet trostrukim ubodom. Kao elitni sportista, on je u niskom riziku od korone, ali taj rizik nije na nuli", rekao je za BBC novinar Fergus Volš.

Dejvid Lou, sportski komentator, takođe je bio kritički nastrojen prema Novaku.

"Mnogo toga treba svariti iz intervjua sa Đokovićem. Ali, jedna stvar – on kaže da nije imao priliku da se distancira od antivakserskog pokreta dok je bio u Australiji "jer ga niko nije pitao za stav i mišljenje o vakcinaciji". Ima 9 miliona pratilaca na Tviteru", ističe Lou.

Poznati britanski novinar Pol Hejvord istakao je da je Srbin precenio sebe.

"Svetu je više stalo do toga da se otarasi korone, nego da Novak Đoković pobeđuje na teniskim turnirima. Čovečanstvo bi 'preživelo' da on ne igra Vimbldon. Veliki je igrač, njegov izbor i tako dalje, ali on precenjuje svoju važnost", poručio je bivši urednik sporta na "Dejli Telegrafu".

Kurir sport/BBC