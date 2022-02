MAREJ PODIGAO GLAS ZBOG NOVAKA: Ne slažem se s njegovom odlukom DA SE NE VAKCINIŠE, mora da TRPI POSLEDICE!

Kako obično biva, teniseri posle meča su zaduženi da odu na konferenciju za medije, gde odgovaraju na pitanja medija što o meču, što o dešavanjima iz sveta tenisa. Marej nije bio pošteđen ovakvog običaja, a ono što je bilo zanimljivo je i pitanje o Novaku Đokoviću i celokupnoj situaciji iz prethodnih meseca dana.

Mariej je imao i zanimljivu izjavu, pošto je rekao da ne podržava Đokovića i njegov stav oko vakcinacije, te da on mora da trpi posledice svojih odluka.

- Nisam ga još video ovde, poslali smo nekoliko poruka jedan drugome u Australiji. Ne slažem se s njegovom odlukom, mislim da bi bilo mnogo lakše za njega da se vakcinisao. Nije mi se dopala cela ova situacija u kojoj se on našao u Australiji, on je neko koga poštujem... Otkako sam bio dete, voleo sam da vidim najbolje, zato mislim da bi bilo bolje za tenis da je bio na ovako velikom turniru, ali posledice postoje i za njegove odluke, on to mora da prihvati. Ne mislim da je dobro za tenis ako najbolji teniser ne igra na najvećem događaju - rekao je Marej medijima u Dubaiju.

Kurir sport