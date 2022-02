NOVAK ČESTITAO MEDVEDEVU: Đoković ŠAMPIONSKI podneo gubitak prvog mesta i najavio dalje planove! VIDEO

Specijalno za Kurir iz Dubaija: Vuk Brajović

Kako se osećate? To je vaš prvi turnir u novoj sezoni nakon duge pauze, atmosfera na tribinama bila je sjajna.

"Bila je sjajna atmosfera, kao i u prva dva meča. Želim da se zahvalim publici na tome što je stvorila sjajnu atmosferu na terenu za obojicu. Veoma sam srećan da igram u toj situaciji. Nažalost, nisam imao svoj dan. Čestitam Jiržiju. Igrao je bolje. Pogađao sve udarce. Servirao je sjajno, cela igra mu je bila takva. Kada je trebalo da pogodi važne udarce, uspevao je, stavimo me je pod veliki pritisak u servis gemovima. Njegov bekhend, na ovakvoj podlozi, koja je jako brza i kada ide tako nisko je stvarno efektivan. Očekivao sam da igram na višem nivou. Mislim, mogu bolje, ali čestitke Jiržiju", rekao je Novak

Novak je objasnio da mu je neophodno da igra više mečeva.

"Što više mečeva budem igrao, biću komforniji na terenu. Moram da ih imam, nemam ih mnogo u poslednjih nekoliko meseci. Hajde da vidimo šta će biti. Moram da pratim situaciju, da vidim kako će se razvijati. Kad god dobijem priliku da igram, igraću. Nadam se da će to biti uskoro", rekao je Novak.

Medvedev je sad zvanično broj 1, rekli ste da ćete mu prvi čestitati.

" Čestitam", rekao je Novak kroz smeh

: Pošto ste upravo izgubili broj 1, šta je sada vaš cilj?

" Znate, moj cilj je da nastavim dalje igranje tenisa. To je krajnji cilj. zaista se tako osećam, da budem iskren, i dokle god mogu da igram, kao dok mi telo dozvoljava, dokle god okolnosti i u mom životu me podržavaju ljudi koji me okružuju. Ako je sve u korist da igram profesionalni tenis i takmičeći se, nastaviću to da radim. Naravno da sam još uvek motivisan i još uvek sam ljut kada izgubim meč. Stalo mi je do toga. Stalo mi je do pobede u svakom meču, bez obzira na godine. Zaista mi je drago što svaki put osećam mnogo emocija jer to znači da zaista želim da budem deo ovog sporta, deo turneje. Kao što sam rekao, nadam se da ću se vrlo brzo vratiti na teren nadmetati se. Ako budem imao priliku, pokušaću da izvučem maksimum" objasnio je Đoković.

