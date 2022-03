KO ĆE BITI NOVI NOVAKOV TRENER? Španac nema dilemu: Vajda je Đokoviću bio PRODUŽENA RUKA, Srbin ne sme da pogreši!

Novak i slovački trener sporazumno su raskinuli saradnju, a Đoković se još uvek nije izjasnio da li će pored Gorana Ivaniševića biti još neko.

Jedan od onih koji je ubeđen da će Novak je bivši španski teniser Aleks Koreča, nekada drugi reket sveta.

"Vidimo da je svim tim vrhunskim igračima potreban super trener, ili sjajan bivši igrač, ko zna tenis savršeno i kako je biti na terenu. Potreban im je neko ko im daje veliko samopouzdanje, neko ko obavlja da kažem tako, prljav posao", rekao je Koreča za Eurosport.

Koreča smatra da neće biti lako zameniti Vajdu, koji je sa kraćim prekidima, faktički sa Novakom od 2006. godine.

foto: Profimedia

"Marjan je bio trener, nekadašnji igrač, neko ko igru poznaje veoma dobro i nije tako često da dođe do ovakvog razdvajanja. Uglavnom, treneri se rotiraju, ali se ovakvi stručnjaci obično drže stalno, posebno sa igračima koji traju dugo. Na kraju, to ipak pokazuje i da su igračima potrebne neke sveže, nove stvari, a Marjan možda oseća da to ne može da mu da. Ili možda razmišlja u stilu, 'u redu, već sam dao dovoljno, potreban mi je odmor ili da razmislim o sebi, o svojoj porodici", objasnio je španski stručnjak.

Koreča smatra da će odluka o novom treneru biti krucijalna za Đokovića.

"Novak će morati da nađe nekog ko će biti njegova produžena ruka, jer to je bilo ono što je Marjan radio. Ako se Novak iznervira na terenu, Marjan tačno zna kako je potrebno da reaguje i kako da se nosi sa takvim trenutkom, jer ga jako dobro poznaje. Možda će doći neko nov koji će reći, 'nemoj da radiš ovo ili ono, ili smiri se'. Možda to iritira Novaka, otuda, mislim da on mora tačno da zna šta želi od profila narednog trenera, jer će taj inače biti poređen sa Marjanom sve vreme. A to može da bude nezgodno, jer je pred Novakom je barem još tri ili četiri godine igranja, tako da će biti vrlo interesantno videti koga će odabrati, jer je to vrlo važna odluka", zaključio je Koreča.

Kurir sport