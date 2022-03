KOSTJUK RAZOČARANA ĆUTANJEM RUSKIH TENISERA: Ni jedna mi nije prišla i rekla da joj je žao zbog svega što Rusija radi mojoj zemlji

"Razočarana sam što mi nijedna ruska igračica nije prišla i rekla da joj je žao zbog svega što njena zemlja radi mojoj. Poginulo je više ukrajinskih civila nego vojnika, medju njima i dece... to je strašno", rekla je Kostjuk.

"Niko mi nije dao podršku niti me pitao kako sam. To je šokantno", dodala je ona.

foto: Printscreen/Twitter

Ona je istakla da se ne radi o politici, već o ljudima.

"Boli me kada čujem kakvi problemi muče tenisere, kada čujem da im je glavni problem to što ne mogu da prebace svoj novac... to je neprihvatljivo", rekla je ukrajinska teniserka.

"Ne znam zašto se Rusi ovako ponašaju. Nije tajna to što se dogadja, znamo šta se dogadja, znamo ko koga napada, ko koga bombarduje, prema tome ne možeš ostati neutralan", navela je ona.

Od početka sukoba u Ukrajini retke su bile reakcije ruskih tenisera - prvi reket sveta Danil Medvedev pozvao je na mir, dok su Andrej Rubljov i Anastasija Pavljučenkova izjavili da su protiv rata.

"Ukrajina se nikada neće predati, ali znamo da ni Putin neće stati. On je lud", rekla je Kostjuk.

Ona je navela da je teško igrati s obzirom na trenutnu situaciju i da nije bila sigurna da će igrati protiv Belgijanke Marine Zanevske na startu turnira u Indijan Velsu.

"Bilo je teško izaći na teren. Kada sam se probudila, nisam bila sigurna da ću igrati...", rekla je Kostjuk koja će u drugom kolu Indijan Velsa odmeriti snage protiv još jedne Belgijanke, Elize Mertens.

(Kurir sport/Beta)