ESTONIJA RIVAL NA OTVARANJU: Srbija započinje takmičenje na Bili Džin King kupu

Bili Džin King kup selekcija (ex Fed kup) Srbije odradila je poslednje treninge u turskom letovalištu Antalija uoči starta takmičenja, kvalifikacionih mečeva u okviru I grupe Evro-afričke zone za plasman u plej of za popunu Svetske grupe koji slede od 11. do 16. aprila 2022.