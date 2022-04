ŠOK IZ ŠPANIJE! Nadal i dalje povređen: Još uvek nije počeo sa treninzima

Četvrti teniser sveta Rafael Nadal zbog povrede rebra još uvek nije počeo sa treninzima, a takođe će propustiti i naredni turnir u Barseloni, prenela je danas agencija Frans pres.

"Još uvek pati od bolova u rebrima i kako se i očekivalo potrebno mu je četiri do šest nedelja. Na tri smo, tako da logično nije u mogućnosti da igra u Barseloni", rekao je za AFP Nadalov prijatelj.

Nadal je 22. marta najavio da će odsustvovati četiri do šest nedelja zbog povrede rebra, koju je doživeo na mastersu u Indijan Velsu.

Nakon što je u polufinalu turnira u Kaliforniji pobedio Karlosa Alkarasa, usledio je poraz u finalu od domaćeg igrača Tejlora Frica.

Zbog povrede je već propustio masters u Majamiju, kao i prvi masters na šljaci u Monte Karlu.

Datum njegovog povratka još nije potvrđen, ali bi uskoro trebalo da nastavi sa treninzima. Španski dnevni list Marka je dan ranije objavila da će Nadal zaigrati na mastersu u Madridu koji startuje 4. maja.

Posle turnira u Barseloni slede masters turniri u Madridu (od 1. do 8. maja), Rimu (od 8. do 15. maja), dok je drugi ovosezonski grend slem turnir Rolan Garos na programu od 22. maja do 5. juna.

