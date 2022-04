GRIGOR DIMITROV: Odsustvo imperativa pobede – ključ mog uspeha!

SPECIJALNI IZVEŠTAČ KURIRA IZ MONTE KARLA: VUK BRAJOVIĆ

Bugarski as ponovo u polufinalu turnira na šljaci posle 4 godine, ne razmišlja o tome da li će I do kraja turnira predstavljati faktor iznenađenja

Posle četiri godine, Grigor Dimitrov je ponovo u polufinalu jednog turnira na šljaci – i to prvog Mastersa sezone na ovoj podlozi. „Nisam očekivao ništa posebno od ove nedelje. Cilj mi je bio da što više treniram, i to sa posebnim naglaskom na fizičkoj pripremljenosti – jer sam poveo svog kondicionog trenera sa sobom. Želeo sam da idem iz meča u meč, da rešavam zadatke koje sam sebi zadavao, da pratim svoj instinkt – i da će stvari tako izaći na dobro. Smatram da su prvi mečevi na šljaci veoma važni za mene – i pošto sam počeo sezonu na šljaci malo kasnije od drugih, znao sam da me očekuje veliki rad kako bih eventualno mogao da dođem u poziciju da igram svoju igru. I eto, polufinale je tu, i zbog toga se dobro osećam”, kaže popularni Griša.

“Nisam želeo da stavljam bilo kakav imperative pred sebe, osim imperativ rada. Namerno nisam želeo da razmišljam o pobedi, jer mi – u ovim okolnostima – nimalo ne bi prijalo da se razočaram u svoju igru u slučaju da izgubim. Zato i kažem da su mi sada bile važnije neke druge stvari nego pobede ili porazi, i zato ni sada ne mislim previše o tome da li ću ovde možda napraviti senzaciju”, priča o svom pristupu ovom takmičenju Dimitrov.

Stručna procena meča protiv Hurkača je bila da su obojici pripali određeni delovi meča, na šta Bugarski as kaže: “Slažem se da je tok meča mogao tako da se interpretira, i to mi je bilo veoma interesantno. Posle osvojenog prvog seta, znao sam da ništa nije gotovo – I da ću morati da ostanem fokusiran tokom ostatka meča – ma koliko to trajalo. U nekim trenucima sam osetio da mi je Hubert davao nešto više prilika, mogućnosti, otvaranja – i bilo mi je važno da to iskoristim što pre – kako bih to mogao da ponovim u slučaju da se mogućnost pojavi i kasnije. I upravo tako – kada je podigao nivo igre i stavio dodatni pritisak na mene, nisam se sekirao da nešto ne radim dobro – ni da previše mislim na to “, naglašava Dimitrov.

“Umeti saćuvati svaki atom snage igrajući na šljaci je od najveće važnosti – jer nikada ne znate kada će vam biti potrebna. To se upravo potvrdilo kad sam gubio sa 5-4 u trećem setu, ali sam znao da ću imati barem još jednu priliku da se vratim. To se i desilo, I valjda sam zahvaljujući tome ostao miran i posle 5-5, primenjivao odmereni pritisak – i polako palio motore za odigravanje na maksimalnom nivou u odlučujućem taj-brejku. Primetio sam neke nedostatke kod njega u “ulasku” u lopticu, naročito tokom taj-brejka, i značajno iskoristio tu priliku. U tom smislu, složiću se sa onima koji su procenili da sam rasporedio pažnju i energiju za ključni deo meča – što se ispostavilo kao sjajno u strateškom smislu”, rezimira tok meča Dimitrov.

Sutrašnje polufinale Davidovič-Fokine i Dimitrova će biti susret igrača koje niko nije uvrštavao u krug favorita, pa možda i onih koji će proći i prvo kolo. Uvek prava formula za uspeh u sportu – kvalitetan trening, rešavanje zadatka za zadatkom i neopterećenost imperativom rezultata – donosi dragoceno samopouzdanje, koje je kod obojice na najvišem nivou pred njihovo sutrašnje sučeljavanje. U pripremi je sjajan, srčan meč sa mnogo nadigravanja i inspirativnih momenata – i posle neočekivano teškog meča Siner – Zverev u donjem delu žreba – ne bi bilo mudro otpisivati pobednika ovog polufinala pred meč sa barem jednim višestrukim osvajačem turnira Masters serije.

Kurir sport