KO JE FAVORIT ZA TITULU U MONTE KARLU PO STATISTICI: Šta nam sve otkriva – a šta ne – pregled statistike učesnika 1/4 Mastersa

Četvrtfinale je pravi momenat da se uradi presek prikazanog – u statističkom i svakom drugom smislu – ali su faktori motivacije, fizičke pripremljenosti i iskustva nešto što bi trebalo da bude od presudnog značaja u završne tri runde turnira. Bez obzira na sve ovo – zanimjlivo je pogledati šta nam kaže metrika performansi osmorice preostalih takmičara u glavnom žrebu turnira:

ASOVI – Ubedljivo vodi Hurkač (34), sledi Fric (19) a treći je Siner (14). Najmanje asova je (očekivano) ostvario Švarcman (2), jedan više ima Davidovič-Fokina, dok je braneći šampion Cicipas na iznenađujuće lošem trećem mestu otpozadi – sa samo 8.

PROCENAT PRVOG SERVISA – Ovde su stvari obrnute – prvi je Davidovič-Fokina sa 71.5%, drugi Zverev sa 66.9%, a treći Hurkač sa 65.2%. Najmanje uspešni u ovom registru su Siner (55.3%) i ponovo Cicipas sa 57.8%

PROCENAT OSVOJENIH POENA NA PRVI SERVIS – Opet nešto novo – prvi je Dimitrov (85.4%), drugi Hurkač (78.9%) a treći Cicipas sa 78.3%. Švarcman je najmanje efikasan pri prvom početnom udarcu sa 62.6% a mesto iznad njega zauzima Davidovič-Fokina sa 68.5%

PROCENAT OSVOJENIH POENA NA DRUGI SERVIS – I ovde je Hurkač u vrhu i jedini koji je u svim dosadašnjim registrima bio među prvom trojicom – sa 69%, a slede Cicipas sa 64.8% i Fric sa 55%. Skoro 20% lošiji od Hurkača je poslednji – Davidovič-Fokina (43.8%), a iznad njega je Švarcman sa 48.2%.

BROJ OSVOJENIH GEMOVA NA SVOJ SERVIS – Hurkač je ovde drugi (94.4%), a vodi – zamislite – Cicipas sa 95%, dok je treći Dimitrov (90%). Najteže je bilo da osvoji gemove na svoj servis Švarcmanu (67.5%), a zatim Davidovič-Fokini (75%).

BROJ SAČUVANIH BREJK LOPTI – Braneći šampion Cicipas je ovde bio najistrajniji – sa 88.8% uspešnosti, a iza njega – začudo – Hurkač (75%) i Siner (70.3%). Sa brejk-loptama su se najviše mučili Švarcman (pravo čudo kako je u četvrtfinalu – 47.8%) i Dimitrov (50%).

POENI OSVOJENI NA PRVI SERVIS PROTIVNIKA – Ovde je, predvidivo, dominantan Zverev (48.8%), a slede – indikativno - Švarcman (46.5%) i Davidović-Fokina (41.4%). „Fenjerdžija“ u ovom registru je Fric sa samo 28%, a tek malo bolji od njega je Cicipas sa 29.1%.

POENI OSVOJENI NA DRUGI SERVIS PROTIVNIKA – Kao i u registru spašenih brejk-poena, ovde je vodeći Cicipas sa 61.8%, a slede Davidović-Fokina sa 58.4% i Švarcman sa 56.1%. Na zaćelju je Dimitrov sa 45%, a pre njega je – na veliko ćuđenje – Hurkač sa 45.3%.

POENI OSVOJENI PRI RITERNU – Ovde su karte baš pomešane: Prvi je Davidović-Fokina sa 55.8%, drugi Zverev sa 55% a treći Švarcman sa 50%. Najmanje uspešan u ovom segmentu je Hurkač sa tek 20%, a pre njega Fric (27.9%) i Cicipas (31.5%).

USPEŠNOST ISKORIŠĆENJA BREJK-POENA – Ubedljivo vodeći je Cicipas (66.6%), a zatim Fric (52.1%) i Švarcman (48.7%). Na začelju i ovde je Hurkač sa tek 35%, a drugi odozdo je Davidovič-Fokina sa 38%.

NAJDUŽI MEČEVI TURNIRA bili su Hačanov-Švarcman (187 minuta), Đoković – Davidovič-Fokina (175), Fric – Katarina (160) i ponovo Švarcman – protiv Musetija (153). Siner je bio akter u naredna dva meča po dužini – protiv Ćorića (148 minuta) i Rubljeva (141), a tu su i ostali četvrtfinalisti – Fric protiv Čilića (135), Hurkač protiv Martineza (132), Dimitrov protiv Lajovića (125) i Cicipas protiv Đerea (113 minuta).

NAJKRAĆI MEĆEVI TURNIRA su bili Dimitrov – Bazilašvili (48 minuta), Cicipas – Fonjini (70), Zverev – Delbonis (87), Hurkač – Ramos-Vinjolas (88), Davidovič-Fokina – Gofen (92), Rud-Dimitrov (takođe 92), Fric – Korda (94), Busta – Zverev (96), Davidović-Fokina – Giron (98) i Hurkać – Delien (99).

foto: Vuk Brajović

Dakle – šta je ovde moguće zaključiti, i kako bi ova statistika mogla da utiče na današnja četvrtfinala – pa I dalje? Na prvi pogled je jasno da je teško povući paralele između bilo kog od njih, to jest – da su poprilično različiti. Kao primer - Hurkač se nameće kao najuspešniji pri servisu, koji mu je jasno pomagao da spreči da protivnici konvertuju brejk-lopte protiv njega. Ujedno, kao riterner se nije baš istakao, kao što nije ni u registru konvertovanih brejk-šansi. U tom segmentu, Švarcman I Davidovič-Fokina su na/pri začelju, ali su impresivni pri riternu. Frica ima “svugde po malo” ali najmanje pri riternu, a najviše u konverziji brejk-poena I broju as-servisa. Siner rizikuje pri servisu – treći po broju asova, ali pri začelju u procentu realizacije oba početna udarca. Na riternu – odnosno u spašenim i konvertovanim brejk-loptama je u sredini, kao I po dužini mečeva – što se relativno uklapa u njegove performanse. Zverevu je prvi servis mnogo efikasniji od prvog, dok je po riternu među vodećima – iako je tek peti po broju konvertovanih brejk-lopti – što potvrđuje njegovu impulsivnu prirodu. Dimitrov je najuspešniji u segmentu iskorištenja prvog servisa I generalno dobro stoji pri servisima, na poslednjem mestu je po iskorištenju riterna na drugi servis protivnika – a u ostalim registrima se nalazi pri sredini, gde se prepoznaje kao jedan od najsolidnijih – čemu sigurno doprinosi i veliko iskustvo igranja na najvišem nivou. Cicipas se nije istakao po broju asova (8, tek šesti) a tek ne po procentu prvog servisa (predzadnji sa 57%), ali je zato bio najpouzdaniji na svom servisu od sve osmorice, broju spašenih brejk-lopti i broju konvertovanih brejk-lopti – što opravdava njegovu operativnost i fokusiranost da osvoji poen kada je najvažnije.

Faktor umora bi naviše mogao da smeta Švarcmanu (igrao juće 153 minuta protiv Musetija) i Sineru (141 sinoć protiv Rubljova) i Cicipasu (113 protiv Đerea), dok je jedino Zverev sve svoje dosadašnje mečeve dobio u 2 seta.

foto: EPA/SEBASTIEN NOGIER

Uz sve viđeno – prognoza današnjih mečeva biće veoma nezahvalna. U prvom meču dana – Davidović-Fokina jeste izbacio prvog nosioca Đokovića I vodi 1-0 nad Fricom zahvaljujući pobedi u meču igranom pre 2 godine u veoma sličnim uslovima (Estoril), ali je ovde Amerikanac I svežiji I više inspirisan pobedom protiv sjajnog zemljaka Korde (eliminisao Alkaraza), tako da blagu prednost dajemo Fricu. Iskusni Dimitrov će imati velike problema da obzuda Hurkačev servis, ali ako mu to pođe za reketom, bude imao mirnu glavu i održi solidan servis – trebao bi da se kroz relije pokaže kao veći favorit za polufinale od Poljaka (do sada 1-0 za Bugarina). Siner će I danas imati bučnu publiku uz sebe, ali je u ovom meču izraziti favorit Zverev (2-1 ukupan skor) – koji ima I poseban motiv da povrati pažnju svetske teniske javnosti na njegovu igru a ne ispade. Imajući to u vidu – I činjenicu da je u pitanju 3. meč programa – možda se mladi Siner dovoljno oporavi da može da parira Zverevu, što bi moglo da poremeti koncentraciju Nemačkog asa – ali je ovo ipak daleka mogućnost. I, na kraju, šampion Cicipas ima i prednost u dosadašnjim mečevima (2-1) i sveukupnu igru da ne dozvoli iznenađenje protiv umornog Švarcmana – gde će Cicipasov servis biti važna poluga u osvajanju poena i negiranju eventualnih brejk-šansi Švarcmanu. S obzirom da su obojica u vrhu po procentu konvertovanih brejk - poena (Cicipas 1. a Švarcman 3.) Cicipas bi zaista trebao da “pokloni” ovaj meč “El Pekinju” da se ne nađe u polufinalu Mastersa u Monte Karlu.

foto: EPA

Ako ćemo suditi po ovome, šteta je što brojne naznake ukazuju na to da ćemo imati “finale pre finala” u donjem delu žreba (Cicipas –Zverev) – I finale koje bi moglo da bude nepredvidivo jedino ako se pobednik iz tog meča značajno umori u polufinalu, ali treba sačekati današnje rezultate pre nego što se budu pravile bilo kakve dalje projekcije. U svakokm slučaju – zanimljivo, nepredvidivo, ponegde napeto – i svakako na nivou četvrtfinala turnira serije 1000!

(Vuk Brajović)