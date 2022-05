CRNOGORKA SPREMNA ZA VELIKE PODVIGE NA ROLAN GAROSU Kovinić: Uživaću u meču protiv najbolje na svetu!

Sjajna Crnogorka beleži uspehe karijere u 2022, izjednačila svoj najbolji rezultata na Grend Slemovima u Melburnu u Parizu; u trećem kolu protiv prve na svetu Švjontek, razlog za uživanje i odvažni pristup izazovu; zahvalnost treneru i timu iz Akademije Tipsarević sa kojim ima samo više ciljeve; uskoro sledi nastup za Crnu Goru u Bili Džin Kupu i na Vimbldonu.

Nezaobilazan je bio veliki osmeh Danke Kovinić posle još jednog izuzetnog karijernog uspeha i plasmana u treće kolo Rolan Garosa pobedom u 2 seta protiv neugodne Šmedlove. Žreb je hteo da u narednom kolu igra protiv prve teniserke sveta, Poljakinje Ige Švjontek koja je nepobeđena u 30 uzastopnih mečeva ove sezone – ali to Danku uopšte ne brine; čak naprotiv – inspiriše je na još viša ostvarenja.

“Super se osećam, i u mojoj karijeri se sada sve odvija u pozitivnom smislu!“ otkriva nam simpatična Cetinjanka koja je odrasla u maminom rodnom Herceg Novom. „Posle toliko godina igranja na Grend Slemovima, ove godine sam u Australiji i Francuskoj ušla u treće kolo – što najbolje odslikava takvo stanje. U narednom kolu ću igrati protiv prve nositeljke Ige Švjontek – i to mi predstavlja satisfakciju i uživanje, bez obzira na njenu trenutnu impozantnu formu. Jednostavno, ako ću napredovati dalje u turniru, trebala bi da pobeđujem svaki sledeći meč – pa i taj protiv nje“, kaže Danka.

Danka Kovinić foto: AP

Meč protiv Šmedlove je imao nešto manje poželjan početak: „Bila sam malo nervoznija na startu meča protiv Šmedlove, ali sam osećala da igram dobro i da mi malo nedostaje da se izdignem. Pri rezultatu 3-3 u prvom setu sam uspela da nađem dubinu, smanjim broj grešaka i prelomim njegov dalji tok. Ono što je bilo ključno je da sam je naterala na veći broj grešaka – što ju je destabilizovalo, jer je u njenim mečevima uobičajeno drugačije. Ono što sam primetila je da sam tokom meča bila pod nešto većom tenzijom, pogotovo kako se on približavao kraju, te sam tražila od svog tima da me glasnije bodri. Gem na 5-5 u drugom smo igrale 15 minuta, kada sam napravila 3-4 od ukupno 5 duplih grešaka u celom meču. Meč protiv Ige će mi puno značiti, osećam da ću u njemu biti mnogo više rasterećena nego u prethodnom kolu, i sigurna sam da ću uživati igrajući ga na Šatrijeu ili Lenglenu – gde god da se održi“, najavljuje Kovinićeva.

Uspesi u minulom periodu sigurno nisu slučajni. „Već tokom prošle godine sam počela da osećam svoju igru, da sam bolje raspložena na terenu, da znam šta treba da radim u kom momentu i kako bi to trebalo da izgleda – a pre svega da se fokusiram na sebe samu. Usled povreda možda sve nije išlo po planu u tom periodu, ali sam marljivo radila – što Bog sve vidi – i bolji rezultati su stigli ove godine.“

foto: EPA

„Sada sam zadovoljna svojom igrom i time kakva sam osoba i kakav život vodim“, naglašava Danka i nastavlja da priča o razvoju svoje karijere kroz retrospektivu: „Kad sam bila mlađa i imala i bolji renking, kao da nisam bila svesna sebe niti svog uspeha – pogotovo imajući u vidu da tenis u Crnoj Gori nije na tako visokom nivou razvoja. Na primer, bivalo mi je drago što sam na Rolan Garosu, i težila sam tome – ali nisam imala tu vrstu samopouzdanja. Uporan rad kroz godine, iskustvo i odnos sa trenerom koji sada imam su značajno doprinele tome da sam danas mnogo zadovoljnija i promenila moj način razmišljanja. Trebe biti uporan, nikada ne odustajati – i za to imamo primer Buzarnesku i više igračica iz Španije koje su sa 29 ili 30 godina ušle u prvih 100 i sada prave dobre rezultate – te pretpostavljam da će biti srećne sa svojim rezultatima na kraju karijere,“ ističe ona.

Danka sa ponosom ističe da joj izuzetno prija rad sa stručnim timom u njenoj teniskoj „bazi“ u Beogradu: „Treniram u Akademiji Janka Tipsarevića, gde je glavni trener Nemanja Plavšić. Po turnirima putujem sa trenerom Vukom Bolićem, na kondiciji sa Markom Ćosićem i Stefanom Radojičićem. Imam super tim i apsolutno poverenje u njih, osećam se odlično u saradnji sa njima – i možda je to prvi put u karijeri da sam potpuno zadovoljna našom saradnjom. Veliki udeo u mom uspehu ima moj trener. Kada me je trener pitao posle Indijan Velsa – gde sam imala probleme sa povredom – koji su moji ciljevi za do kraja godine, rekla sam da bi to bio plasman u top 50. Na to mi je rekao da je to previše skromno i da bi trebali da idemo ka plasmanu u top 30, pa ako dođemo dotle – i na top 20. Taj pristup me motiviše da imamo još ambicioznije ciljeve.“

foto: AP Photo/Thibault Camus

U narednim nedeljama će nastojati da igra na takmičenjima na najvišem nivou, ali i da sebi pruži zasluženi kraći odmor: „Nadam se da neću morati da igram manje turnire, i za to sam se borila kroz mečeve u Parizu. Želela bih da se malo odmorim u Crnoj Gori u međuvremenu, a čekaju me i obaveze sa reprezentacijom Crne Gore u Bili Džin Kupu u Ulcinju i na Vimbldonu – za koji se nadam da ću dobiti vizu na vreme.“

Lepo je videti Danku Kovinić u ovakvom raspoloženju na terenu i van njega, jer je ona odličan primer za ostvarenje uspeha kroz potpunu posvećenost i odličan timski rad u ovom zahtevnom pojedinačnom sportu. U svakom slučaju će meč protiv Švjontek biti prava prilika za uživanje, i blago onima koji će u subotu imati karte za Šatrije ili Lenglen da posmatraju i bodre Danku u ovom važnom meču za njenu karijeru i afirmaciju. Idemo Danka!

(Vuk Brajović)