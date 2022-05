NOVAKOV MEČ SA NADALOM JE VEROVATNO NAJVAŽNIJI U ISTORIJI TENISA! Mats Vilander: Đoković izgleda nestvarno snažno!

Nekadašnji teniski as Mats Vilander kaže da bi četvrtfinale Rolan Garosa, između Novaka Đokovića i Rafaela Nadala moglo da bude jedan od najvažnijih mečeva u istoriji tenisa.

Đoković je u nedelju savladao Dijega Švarcmana, Nadal je posle pet setova izašao na kraj sa Feliksom Ože-Alijasimom.

Njih dvojica treba da se sastanu u četvrtfinalu i ulog je veliki za obojicu – Novak brani titulu i juri Nadalov rekord od 21 grend slem trofeja.

"Mislim da će Rafa u Novaku pronaći izrazito motivisanog protivnika. Mislim da Novak neverovatno dobro koristi publiku da se 'zapali', bilo da su za njega ili protiv njega. Ali, publika je na ovom turniru često za onog koji ima manje šanse za pobedu. Teniski gledano, ne mogu da verujem da se Novak tako brzo vratio na svoj nivo.

Neverovatno sam uzbuđen zbog predstojećeg meča, jer pamtim da su prošle godine on i Nadal igrali u polufinalu. Rekao sam i tada da je to verovatno najbitniji okršaj u istoriji, jer je Novak jurio 20. slem, to kažem i sada", naveo je Vilander, komentator Eurosporta.

Dodaje i da treba ovakve momente slaviti jer nema mnogo igrača koji su Đokovićevog i Nadalovog kalibra.

"Novak izgleda nestvarn snažno, odlučan je. Kreće se strašno dobro, agresivan je kao nikada do sada i ispaljuje drop-šotove u pravim momentima. Koristi energiju publike jer su oni za njegove rivale. Nisu protiv njega, ali jesu za njegove protivnike, autsajdere", ocenjuje Vilander.

Veruje da Đoković to pretvara u ono što opisuje kao - sad ću da vam pokažem ko je broj jedan na svetu.

"To pokazuje svojim govorom tela i očekujem istu stvar i protiv Rafe, jer u Parizu niko nije protiv Nadala. Mislim da će emotivna borba biti neverovatna i nadam se da ću imati sedište da to ispratim", zaključio je Vilander.

