FEDERER JE VIOLINA, NADAL BUBANJ, A JA ORKESTAR! Urnebesna konferencija Novaka Đokovića u Parizu

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Rolan Garosa nakon ubedljive pobede protiv Argentinca Dijega Švarcmana u tri seta (6:1, 6:3, 6:3).

Na konferenciji za medije, Đoković je istakao kako su grend slemovi za njega bili najvažniji i da je uvek tempirao formu za njih.

- Grend slemovi su bili prioriteti za moj raspored, hteo sam da budem najbolji na ovim turnirima. Drago mi je da sam tako konzistentan i jak na njima - naglasio je Đoković.

Novinari su ga upitali kako komentariše to što na Rolan Garosu stalno dobija dnevne termine za razliku od Karlosa Alkaraza, Rafaela Nadala ili Stefanosa Cicipasa.

- Najbolji igrači imaju zahteve, ali oni nisu uvek prihvaćeni. Direktori i nosioci prava na kraju donose odluku da li žele vaš meč tokom dana ili uveče. Morate da se prilagodite tome. Nekada im odgovara da to bude kasnije tokom dana. Nema nekog standarda, formule koja funkcioniše. Iako sam igrao dobro istorijski tokom večeri pod reflektorima, naročito u Australiji - kazao je Novak.

foto: EPA/MOHAMMED BADRA

Pitali su Đokovića i šta mu je bila najteža, a šta najbolja stvar od kada se nalazi na prvom mestu na ATP listi.

- Mislim da je odgovor u pitanju. To što ste prvi je i najbolja i najgora stvar. To je najveći izazov u ovom i svakom sportu, naročito individualnom. Blagosloven sam što sam prvi toliko nedelja tokom karijere, to mi je najveći cilj svake sezone. Pogotovo u eri sa Nadalom i Federerom, koji su velikani tenisa, to daje na težini uspehu. Loša stvar je to što vas svi jure i što svi hoće da vas dobiju, bez obzira na to koji je turnir u pitanju. Naviknete se na to godinama, da vam dodatne motivacije.... Znate, kada jurite prvo mesto morate da igrate konzistentno tokom cele sezone. Svi mogu da imaju sjajan turnir ili mesec ili tri ili šest, ali da biste bili prvi na kraju godine, morate da odigrate dobro svih 11 meseci, da prevaziđete sve pritiske. To je kao da se penjete na Mont Everest. Svi koji jure prvo mesto igraju celu sezonu, što ranije nije bio slučaj. Imali ste da najveći igrači propuste Grend slem, a sada svaki poen i meč se računaju.

Za kraj, prokomentarisao je koliko mu ovaj turnir generalno znači, s obzirom na to koliko se mučio da bi došao do prve titule u Parizu.

- Bile su mi potrebne godine da uzmem titulu ovde, toliko slomljenih srca, izgubljenih finala i polufinala, uglavnom od Rafe. Bilo je veoma emotivno kada sam osvojio titulu. U godinama koje dolaze, pokušaću da igram konzistentnije. Osvojiti titulu ovde je meni najteže od svih grend slemova, poslednja godina kada sam igrao, bilo je to najtežih sedam dana i bila su to najteža četiri meča - istakao je najbolji teniser sveta.

Na pitanje koji instrument bi izabrao da opiše svoju igru, a koji za Rodžera i Nadala, Novak je dao zanimljiv odgovor.

- Rodžer je violina, to bi svi izabrali. Za Nadala bih izabrao nešto energično, neku gitaru električnu ili neki bubanj. A za sebe... Neki ansambl, kombinaciju svega pomalo. Orkestar, znači. Ili saksofon koji je prilagodljiv svakom tipu muzike - zaključio je Novak Đoković.

Kurir sport