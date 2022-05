LEGENDARNI ANRI LEKONT ZA KURIR: Privilegija je bila gledati Džejms Bonda, Džokera i Terminatora u našoj eri tenisa

Anri Lekont je bio sjajan teniser u eri velikih asova pre pojave Federera i Nadala – ali je danas redak po tome da se smatra za jednog od najrečitijih teniskih analitičara i komentatora, koji se odlično zabavlja i iza mikrofona – i na teniskim terenima širom sveta, učestvujući u raznim egzibicioniim mečevima. Veliki prijatelj Bobe Živojinovića („Pozdravite mi Bobu; da li je možda malo smršao?“) Lekont odlično poznaje naše asove, i ističe da je veoma blizak sa Noletom (Džoker). Jedan od najzanimljivijih razgovora sa učesnicima tradicionalnog turnira legendi je počeo ovako:

Šta mislite – o čemu bi mediji iz Srbije želeli da vas pitaju?

„Stanite, da razmislimmmm... O Džokeru, o mom prijatelju? Biće to neverovatan meč koji ne smemo da propustimo jer je možda njihov poslednji. Novak odlično igra i želi da bude najbolji po broju grend slemova, da dođe do njih 22, 23... Vratio se posle svega što mu se desilo u Australiji – i impresivno je kako je to uradio i uzeo trofej u Rimu. Ovde nije imao teških izazova i svež je, što ne važi za Rafu, koji ima problem sa stopalom, ali se još drži – što je demonstrirao kroz izvanredno odigran peti set sa Feliksom Ože-Alijasimom. Niko ne zna šta će se desiti, ali za nas je velika stvar što će to biti večernji meč. Znamo da je Rafa želeo da se igra po danu zbog višeg odskoka i zato što su uslovi brži, ali...“, nadahnuto počinje svoj odgovor Lakont, i nastavlja:

„Jednog dana ćemo tek shvatiti šta je to što je Velika trojka učinila. Kada se budu povukli, samo ćemo se uhvatiti za glavu i reći: 'O Bože moj, šta su oni napravili?' Do tada neče biti moguće do kraja razumeti veličinu njihovih uspeha. Imali smo kolektivnu privilegiju što smo pratili tu trojicu 'osvetnika' – Džejmsa Bonda (Rodžera), Džokera (Novaka) i Terminatora (Rafu). Dajte, ljudi – pa samo su Rafa i Novak uzeli 61 Slem, a možda se desi da ih osvoje i više. Nije normalno to što su uradili, nestvarni su, i zato u utorak uveče moramo da uživamo. Nole ima prednost, ali nikad se ne zna.“

foto: Profimedia

Kako će reagovati Francuska publika na tok meča?

Znam da francuska publika nekada može da bude komplikovana. Setite se šta se dogodilo Noletu u finalu Vimbldona 2019. godine sa Rodžerom (Federerom) – spasao je dve meč lopte, publika je vikala 'Rodžer, Rodžer', ali je to u njegovoj glavi bilo 'Nole, Nole'. On mora da ostane koncentrisan, što je i uspevao pre.

Zašto Đoković ne dobija više podrške od nje?

Francuz vole Rafu zbog svega što je radio tokom svih ovih godina u Parizu, uzeo je 13 titula. Postoji i posebna – latinska - veza između Španaca i Francuza, kao i Italijana. Publika svakako voli Noleta, ali je njegov malo drugačiji mentalitet i drugačiji tip ličnosti. Jednostavno je - tako. Budimo realni - kako možemo da poredimo Rafu i Noleta na Rolan Garosu? Nadal je ovde kralj, kao što je svojevremeno bio Bjern Borg – i za to se mora imati razumevanja, bez obzira na sve objektivne aspekte situacije.

foto: Starsport

Kako gledate na novu generaciju teniskih asova?

„Volim novu generaciju – a naročito Alkaraza i Runea. Dopada mi se način na koji Alkaraz igra; pomalo je blesav, podseća me na nekoga, ne znam na koga (smeh, misleći na sebe). To ga čini toliko dobrim, i u tenis svakako unosi novi talas pozitivne energije. Volim i njegov način igre – igra s pravim stavom, izlazi na mrežu, često se odvaži i na drop šotove... Tako je igrao i Džon Mekinro – često je „miksovao“ igru, kombinovao i sve vreme menjao tempo – igrajući kraće pa duže lopte, što je iznurivalo protivnike. Alkaraz nam donosi nešto novo i to je prava stvar za tenis!“ izričit je Lakont.

(Vuk Brajović)