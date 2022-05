HTEO DA BUDE FEDERER, PRVE LEKCIJE DOBIO OD NOVAKA! Tinejdžer koji je napravio SENZACIJU na Rolan Garosu: Želim da budem broj 1!

Danac je preko noći postao čovek o kojem priča cela planeta.

Pobedom od 3:1 nad Grkom Stefanosom Cicipasom, četvrtim igračem ATP liste, napravio je senzaciju u Parizu.

Runea, 40. igrača sveta, u četvrtfinalu očekuje nordijski derbi – rival će mu biti Norvežanin Kasper Rud, koji je sa 3:1 u setovima eliminisao Huberta Hurkača.

- Moj krajnji cilj je da budem prvi na svetu. Neću to da krijem, jer je oduvek tako bilo. Znam da je dug put ispred mene, ali sve sam bliži tome. Verujem u sebe, mislim da mogu da pobeđujem vrhunske igrače više puta, ne samo na grend slemovima.

foto: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Ali, ko je zapravo seznacija ovogodišnjeg Rolan Garosa?

Da će biti velika teniska zvezda Rune je najavio još u juniorskim danima, pošto je sa 16 godina osvojio juniorski Rolan Garos. Kasnije te godine osvojio je i završni juniorski turnir, te postao prvi igrač sveta.

Prvi nastup na ATP turu Rune je zabeležio u martu 2021. godine na turniru u Buenos Ajresu, a nedugo zatim poslao je poruku na Instagramu Novaku Đokoviću i pitao ga da li želi da trenira s njim, na šta je dobio potvrdan odgovor.

Nedugo zatim Rune i Đoković su se susreli u prvom kolu Ju-Es Opena, a mladi teniser je morao da preda meč pri rezultatu 2:1 za Đokovića zbog grčeva.

foto: EPA

I nikada nije krio 19-godišnjak da mu je baš Federer bio idol kada je odrastao.

- Rodžer mi je oduvek bio idol. Ono zbog čega ga posebno volim je njegov stil igre. Ovih dana gledate većinom igrače koji udaraju sa osnovne linije, što jače mogu. Gledati ga kako igra je više od gledanja udaraca, forhenda i bekhenda, on inspiriše. Mnogo pomaže mojoj igri, jer ja se trudim ne da igram baš kao Rodžer, ali da koristim više udaraca od forhenda i bekhenda.

Ipak, prve teniske lekcije je dobio od Novaka Đokovića. Tokom 2021. je skupio hrabrosti i pitao prvog tenisera sveta da treniraju zajedno, i to putem Instagrama.

- On je prvi teniser sveta, ovo je velika stvar. Da budem iskren, pisao sam mu preko Instagrama, kada sam video da neće igrati u Majamiju. Odgovorio mi je. To je fantastično. Takođe, daje mi samopouzdanja, jer znam da Novak ne trenira sa bilo kime. Ne postoji bolji igrač sa kojim bih mogao da igram. On je prvi na svetu, biće to dobro za mene – govorio je tada Rune.

(Kurir sport)