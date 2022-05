LEGENDARNI MEKINRO UPOZORAVA BEZOBRAZNU FRANCUSKU PUBLIKU: Novak zvižduke pretvori u energiju koja ga "RASPALI"! To radi najbolje!

Proslavljeni američki teniser Džon Mekinro istakao je da Novak Đoković zna kako da negativnu energiju sa tribina pretvori u gorivo koje ga pokraće da gazi na terenu.

"On to radi bolje od bilo koga", poručio je Mekinro.

Amerikanac je zgranut ponašanjem francuske publike prema najboljem teniseru sveta i aktuelnom šampionu Rolan Garosa.

Podsetimo, već na prvom meču srpskog asa u Parizu čuli su se zvižduci na tribinama, a još gori tretman imao je u četvrtfinalu na meču protiv Argentinca Dijega Švarcmana. U nekoliko navrata pubilika mu je zviždala i uzvikivala glasno "uaaa".

Slična reakcija bila je i nakon meča Rafaela Nadala, kada je spomenuto ime srpskog asa na stadionu Filip Šatrije.

Mekinro veruje da će sva ta negativna energija dodatno motivisati Srbina.

"Na mene su zvižduci nekada uticali više negativno nego pozitivno. Sigurno da je bilo trenutaka kada me je to podstaklo, ali Novak to stalno radi, njega to 'raspali'. Izuzetan je igrač i osoba", rekao je Amerikanac.

Mekinro ističe da Novak ne zaslužuje takav tretman.

"Želi da bude poštovan na istom nivou kao Nadal i Federer i to ga podstiče, ali u istu ruku je nepravedno. Novak zaslužuje da bude - i jeste - poštovan. Mislim da će ga više voleti kada prestane da igra, što je na kraju bio i slučaj sa mnom" kaže Mekinro.

Podsetimo, meč Đoković - Nadal na programu je večeras od 20.45 na stadionu Filip Šatrije.

Kurir sport