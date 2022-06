LICEMERJE BEZ GRANICA! Nadal pre meča sa Novakom KUKAO NA SAV GLAS zbog "povrede", a sada ćuti kao zaliven!

Posle žestoke borbe koja je trajala više od četiri sata Rafael Nadal je savladao Novaka Đokovića 3:1 (6:2, 4:6, 6:2, 7:6 ) i izborio plasman u polufinale Rolan Garosa.

Iako se danima govorilo i pisalo o Nadalovoj ozbiljnoj povredi, nesnosnim bolovima koje trpi i njegovoj nemogućnosti da da svoj maksimum, u maratonskom meču protiv Novaka se po njegovoj kretnji i udarcima lako moglo zaključiti da je Španac sjajno fizički spreman i da nema nikakvih poteškoća.

Zato i ne čudi što se kod velikog broja ljubitelja tenisa pojavila sumnja da je čitava priča o Nadalovim povredama deo jedne psihološke igre Španca.

Mesecima unazad Nadal se neprestano žali na povrede, tvrdi da zbog toga propušta turnire i neretko najavljuje da se bliži kraj njegove karijere. Međutim, što više kuka, to je sve brži na terenu.

Žalio se u Melburnu kako je dan pred start turnira prelomio da uprkos svim mukama koje su ga zadesile ipak zaigra na Australijan openu, tvrdio je da nije fizički spreman da se muči, a onda je stigao do finala, odigrao maratonski meč u pet setova i osvojio titulu.

Nakon poraza u finalu Indijan Velsa saopštio je da je zadobio frakturu rebra i da će morati da pauzira neko vreme. Nakon poraza od Karlosa Alkaraza u četvrtfinalu Madrida šepao je po terenu i žalio se da trpi jeziv bol u stopalu, a samo nedelju dana pre starta Rolan Garosa poručio je da sumnja da će moći da igra u Parizu.

Po ko zna koji put u njegovoj karijeri "dogodilo se čudo" i uspeo je da se koliko-toliko oporavi i uzme učešće na Rolan Garosu. Ipak, nije prestao da se prenemaže. Žalio se kako mu je teško, kako je svaki naredni meč možda poslednji u njegovoj karijeri... Tako su "Nadalove muke" bile glavna tema i pred okršaj sa Novakom. Zbog tolike kuknjave Španca, koji se navodno raspada na terenu, mnogi su ulogu favorita pred četvrtfinalni meč dodelili Novaku, jer su verovali da Nadal zbog problema sa stopalom neće moći fizički da parira Srbinu. Međutim, čudo se ponovo dogodilo.

Španac je leteo po terenu. Igrao je kao u najboljim danima, bio je fizički izuzetno dominantan, sve je stizao. Nigde ni traga povredi! Posle gotovo četiri sata igre vratio se iz naizgled bezizlazne situacije i srušio Novaka.

Iako pred meč nije zatvarao usta na pomen povrede, nakon trijumfa nad najvećim rivalom Nadal je iznenada promenio ploču i poručio da nije vreme da sada priča o svojim problemima i da će to uraditi nakon Rolan Garosa.

Zanimljivo, ovaj put nije rekao da mu je naredni meč možda poslednji u karijeri na Rolan Garosu.

Novak: Ne može da hoda, a izađe spreman

Novak je nakon meča istakao da nije primetio da Španac ima bilo kakav problem sa povredom i da ga nije iznenadio njegov čudesan oporavak.

"Nisam video da je imao bilo kakve probleme. Nije me to uopšte iznenadilo. Nije ovo prvi put da, dva dana nakon što zbog povrede ne može da hoda, izađe na teren stoprocentno fizički spreman. To je već uradio mnogo puta tokom svoje karijere, tako da nisam iznenađen", rekao je Novak nakon meča sa Špancem.