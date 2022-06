RUD POSLE NADALA: Sad znam kako je igrati protiv Rafe u finalu!

Rud je pohađao akademiju Rafaela Nadala i u sjajnim je odnosima sa Špancem.

"Ovo je prvi put da sam ovde. Prva stvar je najvažnija, da čestitam Rafi. Ovo ti je 14. titula ovde, 22. Grend slem. Ti si veliki šampion. Iskusio sam kako je igrati protiv tebe u finalu, nije lako. Zahvaljujem se tebi Rafa, tvojoj porodici, timu i akademiji koji ste me prihvatili širom otvorenih ruku. Nadam se da ćeš nastaviti još neko vreme", rekao je Rud.

Norvežanin je oduševljen publikom u Parizu.

"Sjajno iskustvo za mene. Da igram svaki put pred više od 10.000 ljudi. Da vidimo pune tribine, to je velika inspiracija. Bili ste divni prema meni, veliko hvala. To mi daje motivaciju da se vratim. Nadam se da do sledeće godine naučim malo francuskog", zaključio je Rud.

Rud će na osnovu ovog uspeha od naredne nedelje biti šesti igrač sveta.

