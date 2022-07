MOJA OMILJENA TITULA JE ONA SLEDEĆA: Novak se prisetio Kobija Brajanta

Nakon titule u Londonu Novak je doputovao u Beograd gde mu je priređen fatastičan doček.

"U januaru nisam pomišljao da ću da se pojavim na balkonu, nadam se da ovo nije poslednji put da ćebiti još radost. Što se tiče početaka godine, to je potreslo i mene i porodicu. Počela je godina na ružan način desilo se to što se desilo. Ostavio sam to iza sebe. Idemo dalje, opraštamo, ne bih o tome da pričam. Odaću vam malu tajnu. Bila je ideja da se vidimo prošle godine posle US opena, ali ove godine uz sve okolnosti, ovaj trofej ima dodatnu vrednost i motiv za sve ono što me čeka da u budućnosti. Sada idemo dalje. Moja omiljena titula je ona sledeća, kao što je govorio Kobi Brajant. Idemo dalje do medalje, one zlatne" poručio je Đoković.

1 / 17 Foto: Uroš Arsić/Mondo

Kurir sport