EMOTIVNI NOVAK NA DOČEKU: Trofeji su prolazni, SRCE mi je puno ZAUVEK! VIDEO

Ogroman broj ljudi došao je ispred Skupštine grada da pozdravi svog šampiona.

Novak je stigao nešto posle 21h, okupljeni građani su dozivali Đokovića da ih pozdravi.

foto: Printskrin

Novak je polako izlazio uz himnu "Bože pravde" koju izvodi hor "Čarolija"

Građani su horski pevali himnu, dok je Đoković stajao sa peharom Vimbldona.

foto: Printskrin

Pravi delirijum je nastao kad se Novak obratio okupljenim građanima sa balkona Starog dvora. Nasmejani Novak je stajao sa peharom u ruci i otpozdravljao okupljenjima.

"Dobro veče Beograde, dobro veče Srbijo. Ovo su najveći trenuci u mom životu, kad imam blagoslov da u sportu koji najviše volim i u kom imam najveće uspehe imam ovakvu podršku i zahvalan sam na tome, volim vas zauvek", rekao je Novak i nastavio:

"Hvala puno divni ste, hvala na ovakvom dočeku, puno srpskih trobojki dece, puno mi je srce. Trofeji su prolazni a ovakve momente nosiću u srcu do kraja života. Moram da se zahvaljujem. Ovi ljudi nemaju obavezu da budu večeras ovde, a opet su se pojavili. Ulepšali ste mi i dan, veče, godinu i život. "

Okupljeni su skandirali Nole Srbine.

"Nadam se da ovo neće biti naše poslednje druženje. Prošao sam kroz teške momente u Australiji, to sam sve ostavio iza sebe, bilo je puno pogleda i prozivki, ljudi oko mene to sve znaju. Neću puno da se žalim, samo hronološki iznosim šta se sve dešavalo. Ovaj trofej baš iz tog razloga ima za mene dodatnu važnost i vrednost", rekao je Novak.

foto: Uroš Arsić/Mondo

Govorio je i o živim legendama tenisa.

"Slobodan Boba Živojinović i Monika Seleš su obeležili generaciju i trasirali put za nas. Bilo je teško za vreme devedestih, nama i najmanje koliko su se ljudi mučili u različitim delovima života, ali u tih 10-15 godina su stasavali teniseri, to nas je ojačalo i dalo dodatni podstrek. Zato se ovde danas nalazim, upravo taj neki srpski inat, ta volja za životom, pobedom, juče sam dok sam davao intervjue za američku televiziju pokušavao da objasnim šta je to srpski inat, ali nema reči koja to prevodi na engleski jezik, ali to je otprilike nešto što simboliše i označava duh našeg nebeskog naroda, koji u svim sferama života istraje i pokazuje srce i volju kad je najteže.Takva je naša sudbina, da uvek prođemo trnovit put. Ali uvek kažemo, ko zna zašto je to dobro. Na kraju svakog tunela postoji svetlo, vi ste to svetlo."

Šta je sve Novak još rekao možete poslušati ovde

00:32 Novak Đoković se obratio navijačima na dočeku

