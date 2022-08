GORAN IVANIŠEVIĆ PROGOVORIO O SMRTI SESTRE: Pokojna Srđana se razbolela, imala je rak...

Goran Ivanišević retko priča o svom privatnom životu, no sada je odlučio da progovori o svojoj porodici te se osvrnuo na gubitak sestre Srđane, koja je 2019. godine preminula nakon borbe s teškom bolesti.

"Uspeo sam u tenisu. Sve je u mojoj karijeri... Pokojna sestra se razbolela, imala je rak... I to je bio jedan od motiva da uspem. Sav taj splet ludila i lošega pretvorio se u nešto dobro", ispričao je teniser za Glas Istre.

Trener Novaka Đokovića je pričao o počecima u tenisu, kako su njegovi prodali stan...

"Rizikovao je otac. U meni je prepoznao nešto što on nije bio. Bio je profesor na fakultetu. Moji su prodali stan zbog mog tenisa. Bio je to i za mene ogroman pritisak. To je bila lutrija. Istina, bio sam dobar, ali niko ti ne garantuje da ćeš postati vrhunski igrač. Na kraju se isplatilo, ali nije bilo lako. Bez te roditeljske pomoći, bez njih da stoje iza tebe, nema tog teniskog saveza koji će te dovesti do uspeha", rekao je Ivanišević i dodao:

"U svojoj sam karijeri video tenisere na koje bih stavio milione pa od njih nije bilo ništa, a na neke ne bih stavio pet para pa su postali vrhunski teniseri. Nema pravila. Naravno da se vidi ko je talent, ali nije pravilo da će taj uspeti", poručio je Goran Ivanišević.

Kurir sport