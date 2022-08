NEVIĐENA BURA ZBOG SRBINA! Američki novinar REŠETAO sekretarku Bele kuće, ona se NEVEŠTO VADILA: Novak i migranti nisu isto!

Bura se ne stišava! Sekretarka za medije Bele kuće Karin Žan-Pjer suočila se sa nezgodnim pitanjima novinara o najuspešnijem teniseru sveta Novaku Đokoviću.

Podsetimo, Novak Đoković ne učestvuje na ovogodišnjem US openu jer mu je zbog strogog zakona koji je i dalje na snazi u Sjedinjenim Američkim Državama zabranjen ulazak u ovu zemlju. Naime, strancima koji nisu vakcinisani protiv kovida zabranjen je ulazak u Amerku, pa je srpski as morao da odustane od borbe za titulu na poslednjem Grend slemu u sezoni.

Novinar uglednog "Foks njuza" pitao je Žan-Pjer kako je moguće da nevakcinisani migranti mogu ilegalno da ulaze na teritoriju SAD, a teniser svetske klase ne može?

Ona je nevešto pokušala da odgovori na ovo neugodno pitanje.

"Koji teniser svetske klase?”, upitala je Žan-Pjer, a kada je dobila odgovor da se radi o Novaku Đokoviću, odgovorila je:

"Kad me već pitate za njega, spisi su poverljivi po zakonu SAD, zbog toga vlada ne može da odgovara na pitanja o individualnim slučajevima i zahtevima za vizu. Radi očuvanja privatnosti, vlada takođe ne može da komentariše medicinske informacije individualnih putnika, konkretno ovog tenisera”, rekla je Žan-Pjer.

Ona je istakla da se slučaj Novaka Đokovića ne može porediti sa migratnima.

"Kako su to dve različite stvari? Neko nevakcinisan uđe u avion i vi kažete da to nije u redu. Neko uđe u Teksas ili Arizonu nevakcinisan i on može da ostane?", konstatovao je novinar "Foks njuza".

Međutim, sekretarka se držala svoje priče.

"Nije tačno da stvari tako funkcionišu...Nije baš da neko može da uđe tek tako", odgovorila je portparolka Bele kuće.

