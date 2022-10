ANDREAS SEPI OBJAVIO DA ZAVRŠAVA KARIJERU: Telo govori da je kraj, morao sam to da prihvatim

Italijanski teniser Andreas Sepi (38) objavio je kako će krajem ovog meseca završiti igračku karijeru.

Sepi je za posljednji turnir odabrao onaj u Napulju koji se igra od 17. do 23. oktobra, a da je došao kraj njegovom teniskom putu shvatio je tokom ovogodišnjeg Ju Es Opena.

"U meču na US Openu rame me zabolelo nakon samo tri gema igre. Tada sam shvatio da više ne mogu da igram na pravom nivou i da mi telo govori da je kraj. Morao sam to da prihvatim. Zadnji turnir će biti Napulj, a šta ću raditi nakon tenisa u ovom trenutku ne znam", rekao je teniser koji je tokom karijere osvojio tri ATP turnira.

foto: EPA/JASON O'BRIEN

Pre devet godina je ostvario najbolji plasman na ATP listi, bio je 18. na svetu, a tokom karijere je igrao osminu finala na tri od četiri grand slem turnira, na Australijan Openu, Rolan Garosu i Vimbldonu.

Trenutno se nalazi na 257. mestu na svetskoj tang listi.

(Beta)