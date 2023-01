VIJORILE SE SRPSKE ZASTAVE U AUSTRALIJI! Novak o neverovatnoj podršci navijača: Nisam očekivao da će toliko Srba doći!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković imao je neverovatnu podršku navijača na prvom meču u Adelejdu.

Đoković pobedom započeo novu sezonu, pošto je na startu turnira u Adelejdu ubedljivo savladao Francuza Konstana Lestjena sa 2:0 u setovima.

Nole je uživao u igri i nestvarnoj atmosferi koju su pravili raspoloženi srpski navijači na tribinama.

Vijorile su se srpske zastave u Adelejdu, a svaki Novakov poen ispraćen je neverovatnim ovacijama.

Na konferenciji za medije, koju je imao nakon meča, Novak je prokomentarisao spektakularnu podršku koju ima u Australiji.

"Da, puno srpskih zastava. Znam da je srpska zajednica u Australiji velika. Nisam mislio da će toliko Srba doći. Mnogo sam im zahvalan. Nadam se da će dolaziti na svaki meč", rekao je Novak.

On je istakao da uživa u svakom trenutku provedenom u Adelejdu.

"Svako iskustvo i svaki dan ovde je ove godine je pozitivan. Ljude koje sam sreo na plaži, u restoranima ili gde god sam išao, svi su mi poželeli dobrodošlicu. Mogu samo da im se zahvalim, odlično se osećam. To se odražava na moj tenis. To je nešto na šta se fokusiram. To je razlog zašto sam ovde. Nadam se da će tako i ostati", dodao je srpski as.

Kurir sport